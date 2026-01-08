Kayapa OSB Başkanı Toy: “OSB’lerde tapulu arazilere ‘tahsisli’ muamelesi yapılmamalı”

ESRA ÖZARFAT

BURSA - Kayapa OSB Başkanı Yalçın Toy, OSB Yasası’nda yapılan düzenlemelerle birlikte tapulu arsaların fiilen tahsisli arsalar gibi ele alındığını, bunun da hem mülkiyet hakkı hem de yatırım ortamı açısından sorunlar doğurduğunu söyledi. OSB’lerde iki farklı arsa statüsü bulunduğuna dikkat çeken Toy, “Tahsisli arsalar, OSB kurulurken yatırım şartıyla verilen ve tapusu OSB’ye ya da devlete ait alanlardır. Yatırım yapılmazsa tahsis iptal edilir, arsa geri alınır. Bu sistem doğrudur. Ancak tapulu arsalar özel mülkiyettir, çoğu zaman miras yoluyla el değiştirmiştir ve hukuken bambaşka bir statüdedir” dedi. Toy, yeni uygulamalarla birlikte tapulu arsalar için de yatırım zorunluluğu, kamulaştırma ve satış baskısının gündeme geldiğini belirterek, “Tapulu bir taşınmazı, sırf yatırım yapılmadı diye tahsisli arsa gibi değerlendiremezsiniz. Bu mülkiyet hakkının özüne aykırıdır” ifadelerini kullandı. Uygulamada yaşanan en büyük çıkmazlardan birinin kamulaştırma süreci olduğunu vurgulayan Toy, şu değerlendirmeyi yaptı: “Tapulu araziler için ‘kamulaştırma yapılabilir’ deniyor. Ancak kamulaştırma rayiç bedel üzerinden yapılır ve OSB’lerin bu bedeli ödeyecek kaynağı yoktur. Bir yandan ‘satışı organize et’ deniyor, diğer yandan piyasa durgun. OSB yönetimleri adeta emlakçı gibi araya sıkıştırılıyor ama ne finansman var ne de net bir yol haritası.”

“Yüksek doluluk oranına rağmen herkes aynı yükün altında”

Kayapa OSB’nin gelişim sürecine ilişkin değerlendirmelerde bulunan Yalçın Toy, bölgenin 20 Ağustos 2014’te Kayapa Islah OSB olarak sürece başladığını, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nın 28 Mart 2019 tarihli yazısıyla 302 sicil numarasıyla OSB statüsüne kavuştuğunu hatırlattı. Toy, Nisan 2021’de onaylanan 1/1000 ve 1/5000 ölçekli ilave ve revizyon imar planlarının ardından bölgede doluluk oranının yüzde 82 olduğunu söyledi. Yalçın Toy, OSB Uygulama Yönetmeliği’nin 12. maddesinin yürürlüğe girdiği 5 Eylül 2024 itibarıyla Kayapa OSB’nin yüksek doluluk oranına rağmen yeni yasal düzenlemelerle birçok OSB gibi aynı yükümlülüklere tabi tutulmasının sahadaki gerçeklerle örtüşmediğini vurguladı. Toy, sorunlu parsellerin toplam alan içinde sınırlı bir yer tuttuğunu, buna karşın tüm OSB’lere tek tip yükümlülük getirilmesinin üretim yapan bölgeler üzerinde gereksiz bürokratik ve mali baskı yarattığını söyledi. İnşaat süreleri ve ek süre taleplerinde alınan yüksek harçların yatırımcıyı zorladığını belirten Toy, mevcut ekonomik koşullarda bu yaklaşımın yatırım iştahını azalttığını dile getirdi. Çözüm için tapulu arsalar ile tahsisli arsaların net biçimde ayrılması, mülkiyet hakkı korunarak yatırım süresi şartı getirilmesi ve doluluk oranı yüksek OSB’lerin yeni düzenlemelerden kısmen ya da tamamen muaf tutulması gerektiğini ifade eden Toy, “Amaç üretimi artırmaksa, düzenlemeler de bunu kolaylaştırmalı. Mevcut sistem belirsizliği artırıyor” dedi.