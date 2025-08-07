Kayapa OSB, otomotivde global pazarı hedefliyor

ESRA ÖZARFAT

BURSA - Bursa Kayapa Organize Sanayi Bölgesi (OSB) yönetimi, bölgedeki otomotiv sektöründe faaliyet gösteren firmaların uluslararası rekabetçiliğinin geliştirilmesi amacıyla kurulan “Kayapa OSB Otomotiv Ur-Ge Kümesi”, “İhtiyaç Analizi” toplantısını gerçekleştirdi. Kayapa OSB Konferans Salonu’nda düzenlenen İhtiyaç Analizi toplantısında, eğitmenler; Bursa Teknoloji Koordinasyon ve Ar-Ge Merkezi (BUTEKOM) Genel Müdürü Murat Kurtlar ve BUTEKOM Ar-Ge ve Proje Yöneticisi Elif Gamze Taşkın, katılımcı 26 otomotiv firmasının temsilcilerine Ur-Ge süresinde izlenecek yol ile ilgili bir sunum gerçekleştirdiler.

Toplantının açılışında konuşan Kayapa OSB Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı İlker Duran, “Otomotiv Ur-Ge sürecinin en önemli kısmı, bugün projeye adımımızı atıyoruz. Bildiğiniz gibi Kayapa OSB’de 100’e yakın otomotiv yan sanayi firması mevcut. Bu da Bursa ölçeğinde 17 tane organize sanayi bölgesinin içerisinde Kayapa OSB’yi ön plana çıkarabilecek bir altyapı ve potansiyel barındırıyor. Bizler de yönetim olarak bunun farkına vardık ve Ur-Ge sürecini Otomotiv Ur-Ge ile süreci başlatalım istedik. Tabi bu sürecin bir takım ön çalışmaları vardı. Burada da Bursa Ticaret ve Sanayi Odası’nın (BTSO) çok önemli desteğini gördük. Kayapa OSB olarak BTSO ile çok yakın ilişki içerisindeyiz, birçok konuda kendilerinin tecrübelerinden faydalanıyoruz” şeklinde konuştu.

Hedef OSB’yi ihracat merkezi yapmak

Hedeflerinin Kayapa OSB’yi ihracat merkezi haline getirmek olduğunu söyleyen Duran, “Yaptığımız çalışmalar sayesinde üye firmalarımızın ihracat konusunda eksiklerini gidermek ve uluslararası rekabet piyasasında daha güçlü hale gelmelerini sağlamak istiyoruz. Ur-Ge süreci kapsamında gerçekleştirdiğimiz bu ‘İhtiyaç Analizi’ toplantısıyla bu konuda önemli bir adım atmış olduk. Burada seçilen ülkelerde düzenlenecek olan fuarlara katılarak uluslararası pazarda yerimizi alacağız” ifadelerini kullandı. Ur-Ge projesiyle Kayapa OSB’de otomotiv sanayiye hizmet veren firmaların global pazarda görünürlüğünü artırmak ve ihracat hacmini genişletmeyi amaçladıklarını söyleyen BUTEKOM Genel Müdürü Murat Kurtlar, “Ur-Ge projeleri Türkiye Cumhuriyeti Ticaret Bakanlığı tarafından desteklenen ve 3 yılı kapsayan projeler. Biz de BUTEKOM olarak bu kapsamda ihtiyaç analizini sağlayarak danışmanlık hizmeti veriyoruz. Proje raporlarımızı sunduğumuzda firmalar da bu raporlarla birlikte faaliyetlerini, ihracat oranlarını artıracak adımlar atacaklar. Yılsonuna kadar belli bir olgunluğa ulaşacaktır. BTSO iştiraki; BUTEKOM olarak böyle bir süreçte bulunduğumuz için mutluyuz ve katılımcı firmalara her türlü desteği vermeye hazırız” dedi.