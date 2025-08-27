Kayapa OSB Polis Merkezi’nin temeli törenle atıldı

EKONOMİ (BURSA) - Kayapa OSB içerisinde bulunan ve Bursa Orman Bölge Müdürlüğü’nün tahsis ettiği 2 bin 560 metrekarelik alana yapılacak Kayapa OSB Polis Merkezi Hizmet Binası’nın temeli törenle atıldı. Törene Bursa Valisi Erol Ayyıldız, Bursa İl Emniyet Müdürü Dr. Sabit Akın Zaimoğlu, Kayapa OSB Yönetim Kurulu Başkanı Yalçın Toy, KSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Ali Güler, bürokratlar ve sanayiciler katıldı. Törende konuşan KSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Ali Güler, “Kayapa Organize Sanayi Bölgemiz çevreye duyarlı, üretimde sürdürülebilirliği esas alan bir anlayışla her geçen gün büyüyor ve gelişiyor. Üretime, istihdama, ihracata kısaca kentimiz ve ülkemizin ekonomisine katkı sağlıyor olmaktan mutluyuz. Bu gelişmelerde Kayapa Sanayici ve İş Adamları Derneği’mizin katkıları da büyük önem taşımaktadır. Derneğimiz, sadece sanayiciler arasında dayanışmayı sağlamakla kalmıyor aynı zamanda eğitim, çevre, güvenlik ve sosyal sorumluluk alanlarında da birçok projeye öncülük ediyor. Bölgeye vizyon kazandıran bu iş birliği kültürü, Kayapa OSB’yi farklılaştıran en önemli unsurlardan biridir” dedi.

Yapılan konuşmaların ardından temeli atılan Kayapa OSB Polis Merkezi Hizmet Binası toplam 966 metrekare kapalı alana sahip olacak.