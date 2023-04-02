Kayapa OSB’de çevre hassasiyeti devam ediyor

ALİ ŞAHİN/BURSA

Kayapa Organize Sanayi Bölgesi (Kayapa OSB) üyeleri, Yönetim Kurulunun gerçekleştirdiği faaliyetler ve planladığı hedefler hakkındaki bilgilendirme toplantısında bir araya geldi. Toplantıda konuşan Kayapa OSB Yönetim Kurulu Başkanı Yalçın Toy, “Kurulduğu günden bu yana bölgemizin ‘yeşil’ ve ‘katma değeri yüksek’ bir OSB olarak kalması yönündeki hassasiyetimizi koruyoruz. Bölgemizdeki faal 175 firma üretimleri, istihdamları ve ihracatları ile Bursamız ve ülkemiz için katma değer oluştururken, Kayapa OSB yönetimi olarak bizler de sanayicimize en iyi hizmeti sunmanın gayreti yanı sıra çevremizi korumak için de çalışmalarımızı kararlılıkla sürdürüyoruz” dedi.

“Yol ihalesi onay bekliyor”

Bölgelerinin ıslah OSB statüsüne kavuşmadan önce bir çok problemi olduğunu anlatan Başkan Toy, OSB statüsünü kazandıktan sonra daha disiplinli bir şekilde Kayapa OSB’nin temel ihtiyaçlarını tek tek tespit ederek çözmeye çalıştıklarını belirtti. Kayapa OSB’yi geleceğe taşıyacak çalışmalara aralıksız devam ettiklerini dile getiren Toy, “Bölgemizdeki elektrik havai hatlarının yeraltına alınması için bir fizibilite çalışması yürütmekteyiz. Bölgemizin zaruri altyapı eksiklerinin tamamlanmasının ardından, yollarımızda asfaltlama ve bordür çalışmalarının gerçekleştirilebilmesi için Sanayi ve Teknoloji Bakanlığından kredi kullanmaya hak kazandık. Sanayi içerisinde hazırlamış olduğumuz yaklaşık 14 km’lik yol projelerimizin onaylanmasının ardından, yol ihalesinin gerçekleştirilmesi beklenmektedir. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’ndaki ihalenin sonuçlanmasının ardından en kısa sürede çalışmalar başlayacaktır. Kış döneminde geçici çözümlerle tüm yollarımızı açık tutmaya gayret ettik, ancak kalıcı çözüm olarak inşallah yaz döneminde bu sorunu bitirmiş olacağız” diye konuştu.

“Kullanım suyu uygun bedelle satılacak”

Bölgeye gelir sağlayacak faaliyetlerde bulunmak üzere fırsatları değerlendirdiklerini belirten Toy, “Satın aldığımız arsaların dışında bir de kamulaştırdığımız yerler bulunmaktadır. Sanayimizin farklı bölgelerinde kamulaştırma çalışmalarımıza devam etmekteyiz. Bölgemizde 12 bin m2’lik bir eğitim alanımız var.

Burada ciddi bir eğitim alanı yapmayı düşünüyoruz. Burada bir meslek okulu, eğitim kampüsü yapmayı planlamaktayız. Bölgemizin buna ihtiyacı var. Bu yıl BUSKİ ile anlaşmaya vardığımız takdirde, kullanım suyunu daha uygun bir bedelle satmayı planlıyoruz. Bölgemiz kurulduğundan bu yana; ağır sanayi, boyama, tekstil gibi kirletici etkisi yüksek tesislere olan hassasiyetimiz devam ediyor. Bu konuda ciddi bir mücadele veriyoruz. Bu tür sektörlerden bölgemizde faaliyet göstermek isteyen çok firma var, ancak bu konuda kararlıyız” ifadelerini kullandı.