Kayapa OSB’de gündem kalite ve müşteri memnuniyeti

EKONOMİ (BURSA) - Kayapa OSB ev sahipliğinde organize edilen ‘Müşteri Memnuniyeti Araştırması” konulu eğitim seminerine Kayapa OSB Başkanı Yalçın Toy, KALBİR Başkanı Mustafa Karaman, KALBİR Onursal Başkanı Prof. Dr. Erkan Işığıçok ve üye firmaların satış departmanı temsilcileri katıldı. Prof. Dr. Erkan Işığıçok tarafından verilen seminerde değerlendirmelerde bulunan Kayapa OSB Başkanı Yalçın Toy, Türkiye'nin 10 şehrini etkileyen afetten dolayı çok üzgün olduklarını belirterek başladığı konuşmasında, üyelerinin gelişimine katkıda bulunan bir işbirliğine daha imza atmaktan mutluluk duyduklarını ifade etti.

Eğitim seminerin açılışında konuşan KALBİR Başkanı Mustafa Karaman da, “Planlama ana temasıyla yürütmüş olduğumuz '2023 Yılı Milli Egemenlik ve Kalite Yılı Projesi' ile ne kadar haklı olduğumuzu, yaşamış olduğumuz deprem felaketiyle bir kez daha tecrübe etmenin üzüntüsü içerisindeyiz. Planlayacaksınız, yapılan planları ilgili kurallara uygun bir şekilde uygulayacaksınız, kontrol mekanizmasını sağlıklı bir şekilde çalıştıracaksınız, planlamanın başarıya ulaşması içinde gerekli tüm önlemleri alacaksınız.

İşte Kalite Birliği, bu mesajı vermek, toplumun her kesimine bu kuralları hatırlatmak, özellikle genç nesillere bu hususları öğretmek amacıyla yürütmüş olduğu projelerle farkındalık oluşturmaya devam ediyor” dedi.

“Üreticiler tüketiciye göre hareket eder”

Seminerde katılımcılara sunum yaparak bilgilendirmelerde bulunan KALBİR Onursal Başkanı Prof.Dr. Erkan Işığıçok ise, eskiden üreticilerin hakim konumda olduğunu fakat şimdi ise tüketicilerin istek ve arzularına göre üreticilerin kendilerini geliştirmek zorunda olduğunu söyledi.

Önceliğin küresel pazar kalitesine uygun kurallar içerisinde üretimlerin yapılmasının gerekliliğine vurgu yapan Prof. Dr. Işığıçok, altı sigma metodunu uygulayan seviyeye firmaların çıkması gerektiğini belirterek, “Firmalarımız mevcut üretim süreçlerini gözden geçirmeli ve milyonda bir hata yani neredeyse sıfır hata seviyesine ulaşması lazım.

Müşteri memnuniyetini temel alan bu uygulamayı yani altı sigma metodunun uygulanmasında sırasıyla tanımla, ölç, analiz et, iyileştir ve kontrol et (TÖAİK) adımları izlenir. Bu sigma seviyesi, kuruluşun hatasız bir sürece sahip olma derecesine işaret eder. Müşteriye kaliteli ürün sunmak zorundayız, müşteri yoksa biz de olamayız” diye konuştu.

Seminer sonunda Başkan Mustafa Karaman'a ve KALBİR Onursal Başkanı Prof. Dr. Erkan Işığıçok'a teşekkür plaketi takdim edildi.