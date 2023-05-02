Kayapa OSB’de müteşebbis heyeti tamamlandı

ALİ ŞAHİN/BURSA

Altyapı çalışmalarını büyük ölçüde tamamlayan ve çevreye duyarlı OSB olma yolunda emin adımlarla ilerleyen Kayapa Organize Sanayi Bölgesi Müteşebbis Heyetine dahil edilecek 7 asil ve 7 yedek üyenin seçimi gerçekleştirildi. Kayapa OSB’nin yeni hizmet binasında gerçekleşen seçim toplantısı sonucunda, Yalçın Toy, Ali Güler, Salim Balcı, Cüneyt Canbolat, Taner Yıldırımlar, Ali Karen ve Süleyman Uzan asil üyeliklere seçildiler.

Mehmet Baş’ın Divan Başkanlığı, Tayfun Kurdal ile Alper Kaya’nın da Divan Kurulu üyeliği yaptığı toplantıda konuşan Kayapa OSB Başkanı Yalçın Toy, “Geride bıraktığımız dönem bölgemizde makyajdan çok temel ihtiyaçları belirleyerek çalışmalarımızı yaptık. Bu dönemde iki ayrı altyapı ilahesi gerçekleştirdik ve sanayicilerimizin de iştirakiyle 20 milyon TL gibi bir bedel ödedik. Altyapı çalışmaları için BEBKA’dan da 4 milyon 600 bin TL hibe desteği aldık.

Arıtma tesisi ile ilgili HOSAB’la iş birliği içinde hareket ediyoruz ve böylelikle bölgemizi yaklaşık 70 milyon TL gibi bir ek harcamadan kurtardık. Bölgemizin internet altyapısını tamamladık. Yollarımızın altyapı çalışmalarını tamamladık, şimdi asfaltlama işlerine başlayacağız. Yol yapım ihalesi 12 Mayıs 2023 tarihinde Ankara’da yapılacak. Bölgemize hizmet binası da kazandırdık ve önümüzdeki günlerde açılışını gerçekleştireceğiz” dedi.