Kayapa OSB’den ‘problem çözme teknikleri’ semineri

BURSA-Kayapa Organize Sanayi Bölgesi (Kayapa OSB) ile Kalite Birliği Derneği (KalBir) tarafından birlikte düzenlenen ve bölgedeki fabrikaların yöneticilerinin katıldığı ‘Problem Çözme Teknikleri’ konulu eğitim semineri yoğun bir katılımla gerçekleştirildi.

Seminerin açılış konuşmasını yapan Kayapa OSB Başkanı Yalçın Toy, “Bölge olarak sürekli gelişme halindeyiz. Faaliyette bulunan firmalarımız çok değerli çalışmalar gerçekleştiriyorlar ve üretimleri, ihracatları istihdamları devamlı artıyor. Biz de Kayapa OSB yönetimi olarak tüm altyapı çalışmalarımıza tamamladık. İdari binamızın da inşaatının bitirilmesiyle birlikte bundan sonra üyelerimize yönelik eğitimler ve bilgilendirme toplantılarımıza ağırlık vereceğiz” dedi.

Daha sonra konuşan KalBir Yönetim Kurulu Üyesi Mehmet Uğur Özdeniz katılımcılara iş yaşamında problem çözme teknikleri ve uygulamasıyla ilgili açıklamalarda bulundu. Toplantıda KalBir Başkanı Mustafa Karaman da 2023 Milli Egemenlik ve Kalite Yılı çalışmaları hakkında bilgilendirmelerde yaptı.