Kayıpların telafisini Egeli hazır giyimciler sırtlayacak

DUYGU GÖKSU / İZMİR

Genel ekonomik konjonktür, dış talep yetersizliği hazır giyim ve konfeksiyon sektörünün ihracat rakamlarına yansıdı. Ocak’ta Türkiye genelinde ihracat, geçtiğimiz yılın aynı ayına göre yüzde 12 azalarak 1,4 milyar dolar olurken, Ege Hazırgiyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği’nin (EHKİB) ihracatındaki azalış ise yüzde 2 oldu. EHKİB, kayıpları telafi edebilmek adına 2024’e yoğun dış pazar projeleriyle girdi. EHKİB Başkanı Burak Sertbaş, geçtiğimiz yılın ihracat rakamı olan 1 milyar 350 milyon dolar ihracat hedeflediklerini söyledi.

2024 yılında, ilk dış pazar faaliyetini Munich Fabric Start the Source fuarına 10 firma ile katılarak gerçekleştirdiklerini söyleyen Sertbaş, “İkincisi eylülde düzenlenecek olan fuarın hazırlıklarına başlayacağız. Ana pazarımız Avrupa’da talep hala istediğimiz seviyede değil. En büyük pazarlarımızda gerçekleşen uluslararası fuarlara düzenli katılım sağlamamız çok önemli. PV Manufacturing Paris fuarımızı da bitirdik, temmuz ayında ikincisi gerçekleşecek, orada da yerimizi alacağız” dedi.

Mayıs ayında bir grup İtalyan alıcıyı İzmir’de ağırlamayı planladıklarını aktaran Sertbaş, “Ön talepleri topladık, heyetimize büyük ilgi var. Kuzey ülkeleri, İngiltere ve hedef pazarlarımız arasında yer alan ABD’ye yönelik yeni yılda projeler geliştirmeyi planlıyoruz. Bu pazarlara yönelik ilgili kurumlarla temaslarımız sürüyor” diye konuştu.

“Kümelenme destek programından olumlu bir dönüş bekliyoruz”

EHKİB’in sürdürülebilir ve sorumlu üretim anlayışını 2024 yılında da devam ettireceğini vurgulayan Sertbaş, “Sektörün AB Yeşil Mutabakatı gerekliliklerine uyum sağlaması için sektörel stratejilerin oluşturulması gerekliliği üzerine çalışıyoruz. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nın, Kümelenme Destek programına EHKİB olarak 38 firma ve 6 partnerle başvuruda bulunduk, olumlu bir dönüş bekliyoruz” açıklamalarını yaptı.

Interreg NEXT Akdeniz Havzasında Sınır Ötesi İşbirliği Programı için mart ayında başvuru yapacaklarını söyleyen Sertbaş, “Programın 1. çağrısı, önemli bir bütçe ile sınır ötesi işbirliği projelerini destekleme fırsatı sunuyor. Akdeniz’de sürdürülebilir ve kapsayıcı kalkınmayı teşvik etmeyi amaçlıyor. Akdeniz ülkelerindeki işbirliği kuruluşlarımızla partnerlik konusunda temaslarımız sürüyor” dedi.

Gençleri sektöre kazandırmak projeler yoğun

Sektöre kalifiye personel kazandırılması, başarılı gençlerin tekstil mühendisliğini tercih etmesini sağlamak üzere başlattıkları Tercihim Tekstil Mühendisliği projesinin tanıtımına devam edeceklerini söyleyen Sertbaş, meslek liselerine yönelik projeleri olduğunu da aktardı.

Nitelik, kalite ve popülerliğini arttırmak için meslek liselerine yönelik “Mesleğim Geleceğim” projesini başlattıklarını belirten Sertbaş, “Proje kapsamında İzmir genelinde 10 meslek lisesini, gönüllü üye firmalarımızla eşleştirerek, bu liselere malzeme, kumaş, okuldaki çeşitli makineler için bakım onarım desteği sağlıyoruz” dedi.

Sertbaş, bu yılın ikinci çeyreğinde yetenekli gençlerin sektöre kazandırılmasını amaçlayan moda tasarım yarışmasını da “Analog” temasıyla 18.kez düzenleyeceklerini belirterek yarışmaya 230 başvuru aldıklarını sözlerine ekledi.