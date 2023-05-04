Kaymet Metal, 5 yıllık stratejik planını hazırladı

Hilal SÖNMEZ



KAYSERİ - Kayseri’deki merkez tesisinde düzenlediği lansmanda, savunmadan otomotive, medikalden mobilyaya, raf sistemlerinden makinaya kadar geniş yelpazede alanında önde gelen üretici firmalardan 17 şehirden 12 sektörün temsilcilerini, 3 günlük programla misafir eden Kaymet Metal, orta-uzun vadeli hedeflerini, yatırım ve büyüme programını partnerleriyle paylaştı.

Kaymet Grubu Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Müdürü Emin Sönmez, lansmanın ikinci gününde merkez tesis gezisinde yaptığı açıklamalarda, “Türkiye’nin sayılı metal işleme tesislerinden biri olacağız. Gelecek 5 yıl için stratejik yatırım planlarımız hazır. Kabiliyetlerimizi arttıracak bir dizi yatırım yapacağız. Daha güçlü bir sac kesim lazeri, lazerlerimizi besleyen otomasyon sistemleri, robottan beslenen sac büküm tesisi, yeni abkantlar, yeni boru büküm makinaları, yeni boyahane ve kaplama tesisi olacak.

Bir kaç sene sonra yine bir araya geldiğimizde daha büyük bir alanda daha az insan gücü ile daha çok otomasyon ve robotik süreçlerin buluştuğu bir tesis göreceksiniz. Bu yatırımların detayında sizlerden gelecek geribildirimler önem arz edecek. Çünkü ana felsefemiz iş ortaklarımızın kapasitesini ve kabiliyetini artırmak. Bu yapacağımız yatırımlardan oluşacak enerji ihtiyacını karşılamak üzere şimdiden Kayseri Develi ilçesinde 65 dönümlük bir arazi yatırımı yaptık. İhtiyacımıza orantılı olarak 7 mw’a kadar kurulu güç üretebilecek kapasitemiz var.

Muhtemelen bu yıl içinde karbonsuz üretimle ilgili sertifikasyonları tamamlamış olacağız. Bunun yanından yine en geç bu yılın sonuna kadar social audit alanında çok önemsediğimiz BSCI veya Sedex belgelerinden birini almayı hedefliyoruz. Yine ana hedeflerimizden biri, bir kaç sene içinde bütün grubun ihracatını yüzde 50’ler seviyesinin üstüne çıkarmak” dedi.

“Lazer tezgâhlarımız için Trumpf ile işbirliği yaptık”

Emin Sönmez, hedeflerine ulaşmak için üretimde dönüşüm, markada dönüşüm, insan kaynağında dönüşüm başlıklarıyla ilgili takvimlerine ekledikleri adımları da paylaştı. Sönmez, üretimde dönüşüm başlığında, dönemsel olarak 3 bin ila 5 bin ton arası sacı ve boru profili, lazer kesiminden, ebatlamasına, bükümüne, yüzey temizliğine, kaynağına, kaplamasına ve montajına kadar yapabilen ender tesislerden biri olduklarını söyledi.

Detaylı ve hassas metal işleyebilecekleri makinelere yatırım yaptıklarını belirten Sönmez, “Bu sene portföyümüze katılan otomotiv ve savunma sanayi sektörlerini özel tezgâhlarımıza borçluyuz. Trumpf ile yaptığımız işbirliğiyle bütün lazer tezgâhlarımız opsiyonları bakımından şu anda Türkiye’de ender bulunan tezgâhlar. Üretimde dönüşümü model fabrikayla yaptığımız 5S ve yalın üretim projeleriyle taçlandırdık.

Ayrıca 1 milyon doların üzerinde toplam 1.300 kw’lık GES yatırımımız ile karbonsuz üretime hazırlık yaptık. Şu anda üretimde kullandığımız bütün enerjiyi GES santralimizden karşılıyor, makinalarımızda kullandığımız azotları kendi tesisimizde üretiyoruz. Özellikle 5,00 mm altı lazer kesimlerin nerdeyse tamamını ne hava ne de oksijenle değil azotla yapıyoruz” dedi. Marka mimarisi ve marka anayasasını da uzun çalışmalardan sonra oluşturduklarını aktaran Sönmez, insan kaynağındaki dönüşümü ise özellikle kadın ve mühendis istihdamı üzerine yoğunlaştırdıklarını belirtti.

Orta Anadolu’da faaliyet gösterdikleri sektörde kadın istihdamı konusunda öncü olduklarını kaydeden Emin Sönmez, “Beyaz yaka iş arkadaşlarımızın yüzde 40’ını kadınlar oluşturuyor. Söz konusu istihdamlar içerisinde çok kilit pozisyonları da barındırıyor. Beyaz yakadaki oranımızı mavi yakada da yakalamak için düğmeye bastık. Makinalarımız başında 4 kadın operatörümüz var. Kısa sürede yüzde 50 bandında kadın çalışan istihdamı hedefliyoruz” diye konuştu.