Kaymet Metal, mavi yakada kadın istihdamını artırıyor

HİLAL SÖNMEZ/KAYSERİ

Beyaz yakadaki kadın istihdamını yüzde 56’ya çıkaran Kaymet Metal, mavi yakada da orta vadede en az yüzde 40 oranında kadın çalışana ulaşmayı hedefliyor. Kaymet Metal’in, “Sanayide Kadın Eli Projesi” kapsamında CNC operatörü ve makine operatörü olarak istihdam ettiği 6 kadın işçiye sertifikaları verildi.

“Beyaz yaka çalışan kadın sayısı artıyor”

Projeyle ilgili değerlendirme yapan Kaymet Metal Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Müdürü Emin Sönmez, sürdürülebilir kalkınma içinkadın istihdamını öncelikli gündemleri arasında tuttuklarını belirtti. Emin Sönmez, “Beyaz yaka çalışma arkadaşlarımızın yüzde 56’sını kadınlar oluşturuyor ve bu sayı her geçen gün artıyor. Fakat sektörün ağır doğal yapısı itibariyle mavi yaka istihdamımızda kadın sayımız bugüne kadar istediğimiz kadar olamamıştı. Geçtiğimiz yılsonu yönetim kurulu toplantılarında CNC operatörlerinden başlayarak bu algıyı kırma yolunda bir hedef belirlemiştik. Özellikle son yıllarda teknolojiye, otomasyona ve robotik sistemlerle yaptığımız yatırımlarla kadınlarımızın sektörümüze çok daha kolay adapte olabileceğini öngörüyorduk” dedi.

TOBB Kadın Girişimciler Kurulu ve İŞKUR’un birlikte yürüttüğü Sanayide Kadın Eli projesi ile hem zamanlama hem de içerik olarak uyum yakaladıklarını kaydeden Sönmez şunları söyledi, “Bu program kapsamında eğitimlerini vererek birbirinden değerli 6 kadın çalışan istihdam ettik. Gördük ki yapamazlar algısı olan işlerde erkeklere taş çıkarıyorlar. Bundan sonraki aşamada üretim hattımızı kadın çalışanlara göre dizayn edip mavi yakada orta vadede en az yüzde 40 oranında kadın çalışana ulaşmayı hedefliyoruz. Bu değerli proje için TOBB Kadın Girişimciler Kurulu’na, İŞKUR’a ve Kayseri Valiliğine ayrıca teşekkür ederiz.”