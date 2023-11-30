Kaymet Metal, savunma ve otomotive giriş yaptı

HİLAL SÖNMEZ/KAYSERİ

Medikal, savunma sanayi, makine, dekorasyon, büro mobilyaları, ziraat aletleri, mağaza ve depo-raf gibi sektörlere mamul ve yarı mamul ürün tedariki sağlayan Kaymet Metal, sac, boru profil ve hadde ürünlerinde çeşitli stoklara sahip. Tesislerinde tamamı CNC özelliklerine sahip tezgahlarda 12 mm çapından 400 mm çapına kadar boru profil lazer/plazma kesim, 0,30 mm-65 mm kalınlığında sac plazma/lazer kesim, 20 mm kalınlığına kadar sac ebatlama, 0,40 - 15 mm kalınlığına kadar sac büküm, 10 mm-32 mm çapına kadar boru büküm, 10 mm - 60 mm çap aralığında 5 cm’den 4 mt’ye kadar boru profil boy ebatlama ve benzer üretim gerçekleştiren Kaymet, kaynak robotları, manuel kaynak istasyonları, polisaj makinaları, 10 adet press, boya ve krom, gold, fume kaplama kabiliyeti olan nikelaj tesisine de sahip. Orta vadede ihracattaki payını yüzde 50'ye uzun vadede ise yurtdışında alanında markalaşmış şirketlerin metal işleme konusundaki en büyük partneri olmayı hedefleyen Kaymet, büyüme stratejisini ise üç ana dalda şekillendiriyor.

Kaymet Grubu Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Müdürü, aynı zamanda üçüncü kuşak yöneticisi Emin Sönmez, “Biz her yıl için bir başlık belirliyoruz. Bu yılı da izlenebilirlik yılı ilan etmiştik. Bu kapsamda bir sistem kurduk ve makinelerimizi de birbiriyle konuşturmaya başladık. Dijitalleşmeye yöneldik. Kalite laboratuvarı kurduk. Dijital izlenebilirlik sistemine ciddi bir yatırım gerçekleştirdik. 2024’de ise gündemimiz karbonsuz fabrika, belli başlı proseslerin yapay zekâ ile yürütülmesi ve iş arkadaşlarımızın eğitim faaliyetlerine ağırlık verilmesi olacak” dedi. Kaymet’in savunma ve otomotiv sektörlerine de giriş yaptığını aktaran Emin Sönmez, “Savunma Sanayi Başkanlığı üzerinden Yetenek Envanteri’ne (YETEN) üye olduk ve savunma sektöründe faaliyet gösteren firmaların endüstriyel yetkinliğini artırmak için geliştirilen Endüstriyel Yetkinlik Değerlendirme ve Destekleme Programı’na (EYDEP) katıldık. Bu sayede artık otomotiv ve avunma sanayi sektörlerine de ciddi anlamda eğilmiş olduk” diye konuştu.

“Karbonsuz fabrika olacağız”

Kaymet Metal öte yandan ihracat pazarını da artırmaya yönelik çalışmalarda bulunuyor. Yeni kaplama-kaynak-metal işleme makinaları ve yeni teknolojilerle üretim kapasitesini geliştirmeye yönelik yatırımlarını sürdürüyor. Marka ayrıca karbonsuz üretim alanında da sertifikasyonlarını tamamladı. Son yaptıkları makina yatırımlarıyla endüstri 4.0'a uyum sağlamayı hedeflediklerini aktaran Sönmez, “Amacımız üretimimizi endüstri 4.0’ın yazılım ve insan kaynağı ile otomasyona dayalı tamamen dijital ve robotik teknolojilerle gerçekleştirmek. Bu teknoloji yatırımlarını da karbonsuz bir fabrika olarak sürdürmek” şeklinde konuştu. Kadın istihdamını özellikle mavi yakada yüzde 50 seviyelerine getirmeyi hedeflediklerini ve yeni yatırımlarının tamamını kadınların da çalışabileceği şekilde dizayn ettiklerini aktaran Sönmez, “Kaymet Grup olarak toplamda mavi ve beyaz yakada 224 çalışanımız var. Beyaz yaka çalışanlarımızın yüzde 57’si kadın. Bundan sonraki aşamada üretim hattımızı kadın çalışanlara göre dizayn edip mavi yakada orta vadede en az yüzde 50 oranında kadın çalışana ulaşmayı hedefliyoruz” ifadelerini kullandı.