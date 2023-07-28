Kayra Yemek, ihracatta hedef büyüttü

ALİ ŞAHİN/BURSA

Catering sektöründe çeyrek asırdır hizmet veren Kayra Yemek, makine yatırımları ile gelişmesini sürdürürken Ar-Ge çalışmaları sektöre öncülük etmek için çalışmalarını sürdürüyor. Halihazırda Bursa OSB’deki 6 bin 500 metrekarelik tesisinde üretim yapan ve Bursa’nın birçok noktasına günlük 26 bin 500 kişilik ‘taşıma yemek’ hizmetinin yanı sıra 12 müşterisine de ‘yerinde yemek’ hizmeti veren Kayra Yemek, kurmuş olduğu GES ile de enerjisini güneşten karşılıyor. Makine yatırımlarının kendilerine gelişim anlamında önemli katkılar sağladığını belirten Kayra Yemek Genel Müdürü Tayfun Kurdal, “Makineleşme alanına yaptığımız yatırımlar bize personel, enerji ve maliyetler alanında önemli bir avantaj sağladı. Buhar kazanları ve ocaklarımızdaki yeni teknolojiye uygun yatırımlarımız ile ciddi bir zaman avantajı da yakaladık ki bu bizim sektör için birçok parametreden daha kıymetli” ifadelerini kullandı.

“Hedefimiz yemekte 6 aylık raf ömrü”

Ar-Ge faaliyetlerine devam ettiklerini ve sektördeki yenilenmeye öncülük etmek istediklerini belirten Kurdal, “Pandemi sonrasında insanların davranışları çok fazla değişti. Bunun bizim içinde bulunduğumuz Catering sektörüne de etkisi olmaya başladı. İlerleyen süreçte ‘taşıma yemek’ sisteminin yerini ‘paket yemek’ sistemine bırakacağını düşünüyor ve bu alanda Ar-Ge çalışmalarımızı yürütüyoruz. Bunun da ilk adımı olarak yemeklerin oda sıcaklığındaki raf ömrünü koruması adına çalışıyoruz. Hedefimiz yemeklerimizin 6 aylık raf ömrüne erişimini sağlamak. Bunu başarırsak bize stoka çalışmanın yanı sıra hammaddenin bol olduğu zamanlarda üretim yapıp hammadde maliyetini azaltma konusunda avantaj sağlayacak. Bu da fiyatlara olumlu anlamda yansıyacak” dedi.

Kayra Yemek olarak Fine Gurme ve Dream Sauce markaları ile dünya pazarına açıldıklarını ve sos üretimi yaptıklarını belirten Kurdal, “Almanya’ya soğuk zincir ile sıfır katkı maddeli menemen sosu gönderiyoruz. Bunun yanı sıra diğer soslarımız ile de Almanya, Hollanda ve Belçika’ya ihracat yapıyoruz. Ülkemizdeki birçok markanın tedarikçiliğini üstlenirken ihracat konusunda da kendimizi geliştirmek adına çalışıyoruz. Şu anda Belçika’da bir depo tuttuk ve işbirlikleri ile bu bölgedeki ihracat ağımızı da genişleteceğiz” diye konuştu.

“Sektörde karlılık azaldı”

Hazır yemek ve Catering sektöründe karlılıkların önemli miktarda azaldığını anımsatan Tayfun Kurdal, “Endüstriyel yemek hizmeti sunan firmalar son yaşanan maliyet artışları ve azalan karlılık nedeniyle maliyetlerini optimum seviyede tutmak zorunda. Ekonomik dalgalanmalar ile birlikte kaliteli malzemelerin temini, işgücü ve enerji maliyetleri gibi faktörler tetiklendiği için bu da fiyatlara yansıyor. Yenilikçi iş modelleri ve teknolojiye yapılan yatırımlar bu süreçte çok önemli. Ayrıca nitelikli mavi yaka personel konusunda da önemli bir açık bulunuyor. Şehrimizdeki meslek liseleri ile yaptığımız protokollerle bu alandaki boşluğu doldurmaya, sektöre nitelikli personel kazandırmaya gayret ediyoruz” dedi. Kurdal ayrıca en büyük planlarından birisinin Bursa’ya Darüşşafaka benzeri bir okulu kurulacak vakıf aracılığıyla kazandırmak olduğunu söyledi.