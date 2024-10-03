Kayseri, 7. Kitap Fuar’ında kendi rekorunu kıracak

MUHAMMED KISIR / KAYSERİ

Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde yazarları, okuyucularla buluşturacak olan 7’nci Kayseri Kitap Fuarı, 11-20 Ekim günlerinde Kayseri Dünya Ticaret Merkezi Fuar Alanı’nda açılacak.

Büyükkılıç, konu ile ilgili yaptığı açıklamada, Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenecek olan 3 milyonu aşkın kitap, 513 yazar ve 412 yayınevinin okurları ile buluşacağı 7’nci Kayseri Kitap Fuarı’nda birbirinden ünlü yazar ve şairlerin hayranları ile bir araya geleceğini duyurdu.

Kayseri’de değerli yazar ve şairleri misafir edeceklerini belirten Büyükkılıç, “Genç neslimizin kendine güvenen, çağın gerekliliğine uygun, ahlaki ve kültürel değerleri yüksek, donanımlı bireyler olmasını istiyoruz. Bu yüzden kitap fuarlarını, kütüphanelerimizi, ülkemizin geleceğine yatırım olarak görüyoruz. Kütüphanelerle donatmaya çalıştığımız kentimizde katılımcı rekorları kıran kitap fuarları da düzenleyerek kitapları, yazarları, yayınevlerini kitapseverlerimizle buluşturuyoruz” diye konuştu.

Büyükkılıç, yeni fuar ile yeni rekorlar kırmayı hedeflediklerini vurgulayarak, çok sayıda kitapseverin fuarı ziyaret etmesini beklediklerini dile getirdi.

Her yıl ziyaretçi sayısının bir önceki yılın ziyaretçi rekorunu kırdığını vurgulayan Büyükkılıç, “Kitap fuarlarının birincisinde 582 bin, ikincisinde 672 bin, üçüncüsünde 798 bin ve dördüncüsünde ise 815 bin 119 kişi tarafından ziyaret edilmiş. 5’inci kitap fuarı, 935 bin 638 ziyaretçi ile en çok ziyaret edilen kitap fuarı unvanını sürdürürken, son olarak 6’ncı kitap fuarı ise yine kendi rekorunu kırarak, 1 milyon 39 bin 93 kişiyi konuk etti. Yine 7’nci Kayseri Kitap Fuarı’na çok sayıda kitapseverin gelmesini bekliyoruz” dedi.