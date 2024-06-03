'Kayseri, Adana-Mersin hinterlandında olmalı'

HİLAL SÖNMEZ / KAYSERİ

Kayseri Sanayi Odası (KAYSO) meclis toplantısı, Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı (TEPAV) Kalkınma Programı Direktörü Ekrem Cunedioğlu’nun katılımıyla gerçekleşti. Cunedioğlu, meclis üyelerine “İkinci yüzyılda Türkiye Ekonomisi ve Kayseri: Değişime Nasıl Uyum Sağlayacağız?” konulu sunum yaptı. Cunedioğlu’nun sunumundan önce KAYSO Meclis Başkanı Abidin Özkaya ve KAYSO Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Büyüksimitci, ekonomik gelişmelere Kayseri iş dünyasının gündemine yönelik açıklamalarda bulundu.

Kamuda Tasarruf Paketi’nin enflasyonla mücadele ve mali disiplinin sağlanması bakımından çok kıymetli olduğunu belirten Büyüksimitci, alının kararların yapısal reformlarla desteklenmesi gerektiğini kaydetti. Diğer yandan finansmana erişimde sıkıntıların azalsa da kredi maliyetlerinin yüksekliğinin firmaları zorladığını kaydeden Büyüksimitci, bu durumun da ekonomik büyümeyi yavaşlattığını ve yatırım kararlarının ertelenmesine yol açtığını söyledi.

Teşvik kapsamında yatırımı olmayan ve ihracat yapamayan firmaların krediye ulaşma konusunda daha da zorlandığını aktaran Büyüksimitci, “Uzun vadeli yatırım kaynaklarının önünün kapalı olması özellikle öz sermayesi güçlü olmayan reel sektörü zorluyor. İhracatçılarımıza verilen desteklerin, bütçenin elverdiği ölçüde artırılması dünyadaki rakipleri ile rekabet güçlerinin korunmasına katkı sağlar” dedi. Sanayi odasının gündemindeki bir diğer konu ise şehirde bir süredir dolaşmakta olan batan şirketler dedikodusu oldu. Oda Başkanı Mehmet Büyüksimitci, “Son zamanlarda bazı şirketlerin zorda olduğu, bazı şirketlerin konkordato ilan ettiği gibi piyasalarda dedikodu ve söylemler dolaşmaya başladı. Lütfen bu asılsız dedikodulara itibar etmeyelim” diye konuştu.

“İkiz dönüşüme iyi hazırlanmalıyız”

TEPAV Kalkınma Programı Direktörü Ekrem Cunedioğlu ise meclis üyelerine gerçekleştirdiği sunumda öncelikle Kayseri’ye ilişkin genel bir konjonktür çizdi. Ardından Kayseri iş dünyasının geleceğe dönük atması gereken adımları açıkladı. Üretimde ikiz dönüşümün ve beraberinde insan kaynağı kısmında doğacak yeni ihtiyacın karşılanmasına yönelik neler yapılması gerektiğini söyleyen Cunedioğlu, “Trend çok hızlı işliyor. Avrupa ile ticaretimizi sürdürmek istiyorsak ikiz dönüşüm sürecine iyi hazırlanmamız lazım” dedi. Kayseri özelinde ise verimlilik ve ihracat artışını sağlamak gerektiğini kaydeden Cunedioğlu, kentin TR72 Bölgesinde olduğunu da hatırlatarak, “Kayseri, TR72 Bölgesi’nde. Ancak Kayseri, Yozgat ve Sivas ile mi yoksa Adana ve Mersin ile mi aynı bölgede? Bu bir kafa karışıklığı. Hükümete vermemiz gereken sinyallerden biri de bu. Kayseri’yi Yozgat ve Sivas ile aynı kümenin oyuncusu gibi düşünmemeliyiz. Bu mantalitenin değiştirilmesi için lobi yapılması gerekiyor” ifadelerini kullandı.