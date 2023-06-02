Kayseri, BAE ile ticaret hacmini artıracak

HİLAL SÖNMEZ / KAYSERİ

Kayseri Ticaret Odası (KTO) Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Gülsoy ile Yönetim Kurulu Üyelerinden Hasan Köksal, Erol Sırıklı, Ahmet Emre Sönmez ve mobilya sektöründe faaliyet gösteren firma temsilcileri Birleşik Arap Emirlikleri’ne (BAE) 3 günlük iş gezisi gerçekleştirdi. KOSGEB destekli iş gezisi programı kapsamında ilk olarak Dubai Başkonsolosu Onur Şaylan ile Ticaret Ataşeleri Hacı Hasan Kaygısız, Ersoy Erbay ve Muhammed Emin Erkal ziyaret edildi.

Dubai Ticaret Ataşeliği tarafından Birleşik Arap Emirlikleri ile alakalı kapsamlı bir bilgilendirme aldıklarını paylaşan Ömer Gülsoy, ihracat odaklı büyüme hedefi kapsamında ticari ilişkileri geliştirebilmek adına Dubai’deki yatırım olanakları ve ticari faaliyetler hakkında karşılıklı fikir alışverişinde bulunduklarını söyledi.

Gülsoy, “Birleşik Arap Emirlikleri’n yaptığımız 44 milyon dolarlık ihracatımızı artırmak ve yeni işbirliklerini hayata geçirmek gayretindeyiz. Dubai Serbest Bölge Hizmet Sağlayıcısı, Orta Doğu ve Afrika Bölge Temsilcisi ile Türk İş Konseyi Dubai Kuzey Emirlikleri Başkanı ile bir araya gelerek toplantı yaptık. Kayseri’deki yatırım fırsatlarını anlattık. Serbest Bölgemizden bahsederek kazan-kazan mantığıyla yabancı yatırımcılarımızı şehrimize davet ettik. Birleşik Arap Emirliklerinde Ajman Ticaret ve Sanayi Odası yetkilileriyle Ajman –Türkiye İş Forumu toplantısı yaptık. Ticari işbirlikleri konusunda neler yapabileceğimizi konuştuk. Dubai Ticaret Odası’na da ziyaret gerçekleştirdik. Başkan Yardımcısı ile Türkiye’den sorumlu koordinatörümüz ile ticari ilişkilerimizi değerlendirdik. Görüşmelerimizde gayet olumlu geçti. Karşılıklı ziyaretle fikir alışverişinde bulunduk. Ayrıca Dubai İNDEX 2023 Mobilya ve Dizayn Fuarını da ziyaret ettik. Eylül ayı gibi de Birleşik Arap Emirliklerinden gelecek heyeti şehrimizde ağırlayacağız. Bu tür yurt dışı iş gezilerini 3 veya 6 ayda bir yapmayı amaçlıyoruz” dedi.

"İhracat için her türlü desteğe hazırız”

TUİK Verilerine göre Kayseri’nin BAE ihracatı 2021 yılında 40 milyon 168 bin 726 dolar, 2022 yılında ise 44 milyon 98 bin 16 dolar olarak gerçekleşti. BAE ihracatı, Kayseri’nin toplam ihracatının sadece yüzde 1’i oranına denk geliyor. Rakamın artması için kentte faaliyet gösteren firmalara her türlü desteği vereceklerini belirten Ömer Gülsoy, “Demir ve demir dışı metaller, mobilya kâğıt ve orman ürünleri, elektrik ve elektronik, çelik, tekstil ve tekstli hammaddeleri sektörleri tüm ülkelere yönelik ihracatımızın ilk beş kalemini oluşturuyor. Ancak çok daha fazla kalemde, daha çok pazara, daha fazla ihracat yapmamız için hiçbir engel yok. Birleşik Arap Emirlikleri’nde de daha fazla bulunmalıyız. Kentimizde faaliyet gösteren firmalarımızın ihracatına katkı sunmak için her türlü desteği vermeye hazırız” diye konuştu.