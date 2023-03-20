Kayseri Belediyeleri Elbistan’ı ayağa kaldırıyor

OKTAY ENSARİ/ ELBİSTAN

Kayseri Büyükşehir, Melikgazi,Kocasinan ve Talas belediyeleri komşu kent Kahramanmaraş’ın en büyük ilçesi Elbistan’ı adeta ayağa kaldırıyor. Yol, su ve elektrik gibi alt yapı çalışmalarının tümünü üstlenen, enkaz kaldırma çalışmalarını sürdüren Kayseri belediyeleri, Elbistan’ta 3 çarşı ve bir yaşam kent adı altında açık hava sinemasının da bulunduğu konteynır yaşam alanlarıyla alanı için kolları sıvadı.

Son olarak 20 günde 20 bin metrekarelik alanda içinde Açıkhava sineması da olmak üzere düzenlenen “Talas Kent Yaşam Alanı” törenle açılarak hak sahiplerine konteyner evlerinin anahtarları teslim edildi.

Elbistan’daki etkinliğe Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın’ın yanı sıra Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Kahramanmaraş’a koordinasyon valisi olarak atanan Aksaray Valisi Hamza Aydoğdu, Elbistan Belediye Başkanı Mehmet Gürbüz, Elbistan Kaymakamı Murat Yıldız ile Talas Belediyesi Meclis Üyeleri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın törende yaptığı konuşmada , depremin olduğu ilk andan itibaren yollara düştüklerini belirterek ellerinden gelen çalışmayı yaptıklarını söyledi.

“Benim her zaman söylediğim bir söz var; kendi acısını hissedene canlı, başkasının acısını hissedene insan denir. Burada sarılmayacak bir yara yok, çok şükür elimizden geleni yapmaya çalıştık.” diyen Başkan Yalçın, gerek Kayseri genelinde gerekse Talas özelinde tüm meclis üyelerinin çalışmalara tam destek verdiklerini sözlerine ekledi.

Kayseri, Kahramanmaraş'la et-tırnak

Ardından konuşmasını yapmak için kürsüye gelen Başkan Büyükkılıç, Kayseri ve Kahramanmaraş’ın et ile tırnak gibi bütünleştiğinin altını çizerek, Talas başta olmak üzere Kayseri Büyükşehir, Melikgazi ve Kocasinan Belediyelerinin Elbistan’da fedakarca çalıştığını belirtti.

Başkan Büyükkılıç, “Bu kapsamda konteyner kent ile ticaretin yeniden canlandığı Elbistan Kayseri Çarşı’sını kuran Büyükşehir Belediyemiz, Melikgazi Konteyner Çarşı’yı kuran Melikgazi Belediyesi ve Kocasinan Konteynır çarşısını kuran Kocasinan Belediyemizin ardından ardından Talas Belediyesi de Talas Kent Yaşam ve Ticaret Alanı’nı hayata geçirdi.

Hakikaten burada Kayseri’mizle Elbistan’ımızın, Afşin’imizin, Göksun’umuz ve Kahramanmaraş’ımızla aynen et tırnağız. O açıdan biz sizin acınızı içimizde hissediyoruz, 11 ilimizin acısını hissediyoruz” dedi. Kayseri ve Kahramanmaraş illerinin komşu kentler olmasından hareketle komşuluk hukukunun kendileri için önem arz ettiğini belirten Başkan Büyükkılıç,

“Komşuluk hukuku da bizim için ayrı önem arz ediyor. Buraya Kayseri’mizden teşrif eden basınımıza, meclis üyelerimize, muhtarlarımıza, hemşehrilerimize teşekkür ediyoruz. Adeta Kayseri Büyükşehir Belediyesi ve 16 ilçe belediyesi ekibiyle, birbiriyle dayanışmasıyla, altyapı kuruluşlarıyla sizlere hizmet etmenin bahtiyarlığını yaşıyor, dualarınızı alıyor” diye konuştu.

Elbistan Belediye Başkanı Mehmet Gürbüz de Kayseri belediyelerinin depremin ilk anından itibaren her türlü yardımı gösterdiklerini ifade ederek. “Kayseri belediyelerimiz taşın altına ellerini değil gövdelerini koydular, bugün de burada Talas Kent Yaşam Alanını kurdular ve bunları biz istemeden yaptılar.

Belediyemiz neye ihtiyacımız olduğunu çok iyi biliyorlar. Burada mesela kütüphanesiyle, sağlık kabiniyle, çocuk oyun alanlarıyla, çöp konteynerlerine varıncaya kadar her şey düşünülmüş durumda. Kendilerine çok teşekkür ediyoruz.” dedi. Daha sonra kura ile belirlenen hak sahiplerine evlerinin anahtar teslimi gerçekleştirildi.

Talas Yaşamkent, mini bir şehir

Her türlü ayrıntının düşünüldüğü konteyner kent de depremzede vatandaşların barınma ihtiyaçlarının yanı sıra keyifli vakit geçirecekleri alanlar da unutulmadı. Özellikle çocukların ilgisini çeken çocuk parkları ve oyun alanlarından, her yaştan vatandaşın uğrak noktası olacak kütüphaneye kadar birçok farklı bölümün olduğu yaşam kentinde sağlık ünitesinden, halı sahaya, eğitim odalarından mescide kadar da çeşitli sosyal alanlar yer alıyor.

Kent de ayrıca minik dostların beslenmeleri için kedi ve köpek besleme noktaları da konulmuş durumda. Ayrıca alanda vatandaşların, Türk ve dünya sinemasının birbirinden güzel filmlerini izleyecekleri, hep birlikte keyifli bir an yaşayacakları bir de açık hava sineması kuruldu.

Ağır hasarlı yüksek yapılar çok tehlikeli

Öte yandan, Kahramanmaraş’ın Elbistan ilçesinde yaşanan depremde 950 bin vatandaşın yaşamını yitirdiği, ilçede halen ağır hasar görmüş çok sayıda yüksek katlı binanın yıkım için sıra beklediği ancak, bu yapıların yoldan gelip geçen vatandaşlar için tehlike arz ettiği gözlemlendi.