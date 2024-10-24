Kayseri Büyükşehir’den Türkiye’de bir ilk proje: Toplu taşımanın elektrik enerjisini RES üretecek

MUHAMMED KISIR / KAYSERİ

EKONOMİ Gazetesi Kayseri Bölge Temsilciliği’ni makamında ağırlayan Büyükkılıç, Kayseri’nin ticaret ve sanayi başta olmak üzere her alanda cazibe merkezi haline geldiğini ve büyükşehir belediyesi olarak hem kentin imajını yükseltecek prestij projeleri hem de yerelde hayata kolaylaştıracak yatırımları hayata geçirdiklerini söyledi.

Havalimanı Yeni Terminal Binası, Anafartalar Mobilyacılar sitesi arası tramvay hattı, Talas Mevlana Raylı Sistem Hattı, Engelsiz Yaşam Merkezi, Hasta ve Hasta Yakınları Misafirhanesi, Kanser Hastalarına Tedavi Sonrası Bakım Merkezi, çok sayıda kütüphane ve müze gibi kentin sosyal hayatını kolaylaştıran ve çeşitlendiren yüzlerce proje gerçekleştirdiklerini belirten Büyükkılıç, doğrudan ve dolaylı olarak ekonomiye katkı sağlayan projeleriyle ilgili de bilgiler verdi.

“3 türbin kurulması planlanıyor”

İncesu Fırınönü mevkiinde yenilenebilir ve temiz enerjiden elde edilen ve çevreci bir üretimin gerçekleştirilmesi amacıyla başladıkları RES Projesiyle ilgili açıklamalarda bulunan Büyükkılıç, "Türkiye’nin toplu taşıma sektöründeki ilk rüzgâr enerji santralini hayata geçirmeye hazırlanıyoruz. İlk türbinin temelini attık ve yılsonuna kadar hayata geçmiş olacak. Raylı sistemde kullanılan enerjinin yenilenebilir kaynaklardan sağlanması için Rüzgâr Enerjisi Santrali kuruyoruz. İncesu bölgesinde kurulacak rüzgâr enerji santrali ile 22 mw’lık üretim yapacak ve yılda yaklaşık 70 milyon kw enerji üreteceğiz. Kayseri, ulaşımda sürdürülebilir enerji kaynaklarını kullanarak ulaşımda öncü olmaya devam edecek” dedi.

“Yıllık 800 milyon TL şehir ve ülke ekonomisine katkı sağlayacak”

Kayseri Büyükşehir Belediyesi olarak yenilenebilir enerjiye yönelik yatırımlarda önemli işbirliklerine gittiklerini de aktaran Büyükkılıç, özel sektör işbirliğiyle Biyogaz Tesisi yatırımında bulunduklarını da paylaştı. Beydeğirmeni Besi Bölgesi’ne kurulan tesisle ilgili bilgiler veren Büyükkılıç, “Yaklaşık 1 milyar TL yatırımla hayata geçirdiğimiz proje ile yıllık yaklaşık olarak 800 milyon TL şehir ve ülke ekonomisine katkı sağlamayı hedefliyoruz. Proje, aynı zamanda istihdama da büyük katkı sağlıyor. Tesiste hayvansal atıklar dönüştürülerek, biyogazdan günde 4,5 megavat elektrik üretiliyor ve bu sayede 6 bin 421 hanenin elektriği karşılanıyor. Bu yönüyle sadece şehir değil ülkenin de kaderini ilgilendiren bir projeye imza atanlar arasındayız” diye konuştu. Büyükkılıç ayrıca, belediye şirketlerinden olan, Kayseri Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (KASKİ) Genel Müdürlüğü’nün 160 milyon lira yatırım bedeliyle hayata geçirdiği Güneş Enerji Santrali (GES) ile de yıllık 30 milyon TL enerji tasarrufu sağladıklarını aktardı.

“Tarıma 5 yılda 500 milyon TL yatırım”

Büyükşehirler arasında tarıma en çok destek veren belediye olduklarını dile getiren Büyükkılıç, tarım ve hayvancılık konusunda Kayseri’ye 5 yılda 500 milyon TL üzerinde yatırım yaptıklarını belirten Büyükkılıç, “Yaptığımız çalışma ve projelerle şehrimizi, 30 büyükşehir arasında, işlenen tarım alanları miktarında 4’üncü sıraya yükselttik. Kayseri, ticaret ve sanayisinin yanında tarım ve hayvancılıkta da ön plana çıkan bir şehir. Bizde yaptığımız çalışmalarla tarım ve hayvancılığa destek olmaya devam edeceğiz” dedi.

“6 bine yakın kişinin istihdamını sağladık”

Büyükşehir Belediyesi’nin diğer projeleriyle ilgili de konuşan Büyükkılıç, Kayseri Mesleki Eğitim ve Kültür A.Ş. (KAYMEK) bünyesindeki Kariyer Merkezi ile 12 binin üzerinde iş başvurusu aldıklarını ve 6 bine yakın kişinin istihdam edilmesini sağladıklarını söyledi. Ticaret Bakanlığı’nın E- İhracat Projesi’ne katılan ilk belediye olduklarını vurgulayan Büyükkılıç, “KAYMEK bünyesinde hizmet veren dijital platform e-38, hem KAYMEK kursiyerleri tarafından üretilen eserleri sunuyor hem de kendi imkânları ile ürettikleri ürünlerin satışını yapmak isteyen vatandaşlara ücretsiz hizmet veriyor. E-38 ile yaklaşık 200 ülkeye açıldık” şeklinde konuştu. Büyükkılıç ayrıca, düzenledikleri Kayseri Gastronomi Günleri ile de şehrin mutfak lezzetlerinin tanıtılmasına katkı sağladıklarını paylaştı. Devam eden projelerle ilgili de bilgiler veren Büyükkılıç, “OSB-Erenköy yeni yol bağlantısı projesini hayata geçireceğiz. Lojistik Merkez ve Kamyon Garajı projesi ile nakliye sektörüne destek sağlayacağız. Naciye-Ramazan Büyükkılıç ve Kızları Alzheimer Gündüz Bakım Evi’miz Türkiye’nin en modern Alzheimer Merkezi olacak. Kartal Kavşağı ve Erkilet tramvay hattı projesi, Seracılık Mükemmeliyet Merkezi, Afet Eğitim Merkezi, Kurutma ve Yakma Tesisi projesi, Yağmur Suyu Hasadı Projesi, Spor Köyü, Karavan Park, Bilişim Akademisi ve Teknoloji hangarı gibi projelerimiz de devam ediyor” ifadelerini kullandı.