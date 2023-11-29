Kayseri iş dünyası enflasyon muhasebesi bekliyor

HİLAL SÖNMEZ / KAYSERİ

Kayseri Ticaret Odası (KTO) Kasım ayı olağan meclis toplantısı Erciyes Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fatih Altun’un katılımı ile KTO Konferans Salonu’nda gerçekleştirildi.

KTO yönetim kurulu ve meclis üyelerinin katılımıyla gerçekleştirilen toplantıda konuşan Oda Başkanı Ömer Gülsoy, ekonomi yönetiminin enflasyon ile büyüme arasında yaptığı tercihte, enflasyonunu önceleyen yaklaşımını doğru bulduğunu ifade ederek, üyelerden gelen istek ve talepleri sıraladı.

Öncelikli beklentilerinin enflasyon muhasebesine geçilmesi olduğunu aktaran Gülsoy, “Enflasyon nedeniyle oluşan fiktif karların işletmelerin vergi yükünü artırması ve sermayesini eritmesi nedeniyle enflasyon muhasebesine geçilmesi artık büyük bir ihtiyaç haline geldi. Şu anda işletmelerin bilançoları gerçek değerleri yansıtmıyor. Öz sermayesi ve makine teçhizatı güçlü olan firmalar, sermayeleri eridiği halde yüksek enflasyon nedeniyle kar etmiş gibi görünüyor. İşletmelerin ortaya çıkan gerçek dışı kârlar üzerinden vergilendirilmesi öz sermayesinin erimesine, mali yapının bozulmasına ve kaynak kullanımda verimsizliğe yol açıyor. İş dünyası olarak bu haklı taleplerimizin dikkate alınacağına inanıyoruz” dedi.

Gülsoy ayrıca; KDV’de farklı oranların tek oranlı olarak uygulanması, düzenli vergi ödeyen mükelleflerin ödüllendirilmesi, ticari kredi kartlarının limitleri ve taksitlendirme süreçlerinin ihtiyaç dikkate alınarak yeniden değerlendirilmesi, işletmelerin sermaye sıkıntısı nedeniyle finansman ihtiyacının devam etmesi ve şirketlerin birleşmesinin özendirilerek güçlenmesinin sağlanması başlıklarında iş dünyasının ekonomi yönetiminden beklentileri olduğunu söyledi.

Gülsoy’un açıklamalarının ardından kürsüye gelen ERÜ Rektörü Prof. Altun ise, Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi himayesinde Erciyes Üniversitesi ev sahipliğinde 19 üniversitenin paydaşlığında 25-26 Aralık tarihlerinde Kayseri OSB Fuar ve Kongre Merkezi’nde gerçekleştirilecek olan Orta Anadolu Kariyer Fuarı (ORAKAF’23) hakkında meclis üyelerine detaylı bilgi verdi.