Kayseri Lider İş Kadınları Derneği, bölgesel kalkınmaya odaklandı

HİLAL SÖNMEZ/KAYSERİ

Kurulduğu günden bu yana dayanışma, üretkenlik ve sürdürülebilirlik ilkeleri doğrultusunda çalışmalarını sürdürdüklerini belirten KLİKDER Kurucu Başkanı ve Yönetim Kurulu Başkanı Nurhayat Canbolat, derneğin yalnızca kadınlardan oluşan bir yapı olmadığına dikkat çekti. Canbolat, “Kadınların potansiyeline inanan, bu potansiyeli destekleyen ve birlikte üreten bir anlayışla hareket ediyoruz. Erkek üyelerimizle birlikte ortak akıl temelinde güçlü bir iş ağı oluşturuyoruz” dedi.

Farklı sektörlerden iş insanlarını aynı çatı altında buluşturan KLİKDER; seminerler, eğitim programları, paneller ve iş ağı buluşmalarıyla üyelerinin hem mesleki hem kişisel gelişimine katkı sunuyor. Dernek, bilgi ve deneyim paylaşımını artırarak ticari iş birliklerini güçlendirmeyi amaçlıyor. Nurhayat Canbolat, sürdürülebilir kalkınmada iş insanlarının karar alma mekanizmalarındaki rolüne işaret ederek, “Güçlü insan, güçlü gelecek anlayışıyla hareket ediyoruz. İş dünyasında daha fazla söz sahibi olan, liderlik becerileri gelişmiş bireylerin varlığı hem şehir hem ülke ekonomisi için kritik öneme sahip” ifadelerini kullandı.

Genç girişimcilere ve üretime destek

Dernek bünyesinde faaliyet gösteren Genç KLİK Platformu, genç girişimcileri iş dünyasına hazırlamayı ve yeni nesil liderleri desteklemeyi hedefliyor. Öte yandan Sanat Kooperatifi aracılığıyla üretim ve kültürel değerler ekonomik faydaya dönüştürülüyor. Böylece ekonomi, sanat ve girişimcilik ortak bir vizyon etrafında buluşturuluyor. Canbolat, bu yapılanmanın çok boyutlu bir kalkınma modeli sunduğunu belirterek, “Sadece ticari başarıyı değil, toplumsal faydayı da merkeze alan bir yaklaşım benimsiyoruz. Gençlerimizi desteklerken üretimi teşvik eden projelerle şehir ekonomisine somut katkılar sağlıyoruz” dedi.

“Uuslararası platformlarda örnek gösterilen STK olmayı hedefliyoruz”

KLİKDER’in üyelik kriterleri de kurumsal denge ve etik yapıyı korumayı amaçlıyor. Vergi levhası sahibi veya şirket ortağı olan, özgür iradeye sahip ve Atatürk ilke ve inkılaplarına bağlı bireylerden oluşan bir üye yapısı hedefleniyor. Üyelik sürecinde iki referans şartı aranırken, aynı aileden en fazla üç kişinin üye olabilmesi kuralı uygulanıyor. Artan üye sayısı ve kamu kurumları ile özel sektörle geliştirilen iş birlikleri sayesinde KLİKDER, Kayseri iş dünyasında önemli bir konum elde etmiş durumda. Nurhayat Canbolat, derneğin uzun vadeli hedeflerine ilişkin olarak ise şunları söyledi: “Yerel ölçekte güçlü bir iş ağı oluşturmanın ötesine geçerek, ulusal ve uluslararası platformlarda örnek gösterilen bir sivil toplum modeli olmayı hedefliyoruz. Güçlü bireylerin güçlü bir geleceği inşa edeceğine inanıyoruz.”