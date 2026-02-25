Kayseri OSB’de dört yılda 3.2 milyar TL’lik yatırım hayata geçti

HİLAL SÖNMEZ/KAYSERİ

Kayseri Organize Sanayi Bölgesi İftar Programı’na AK Parti Genel Başkan Vekili Mustafa Elitaş Vali Gökmen Çiçek, Milletvekilleri Dursun Ataş, Şaban Çopuroğlu ve Murat Cahid Cıngı ile Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Kayseri Protokolü ve sanayiciler katıldı. Mahall Balo ve Kongre Salonunda gerçekleşen iftar programında, 24 Haziran 2022 tarihinde göreve geldiklerini hatırlatan Başkan Mehmet Yalçın, bugüne kadar hayata geçirdikleri projeleri ve yatırımları anlattı.

“Dört yıl geçti. Yönetim Kurulumuzla birlikte hiç durmadan, usanmadan, yılmadan koşturduk. Sağlık merkezimizi, hastanemizin inşaatını tamamladık sanayicilerimizin hizmetine sunduk. 112 acil sağlık istasyonumuzu yaptık. İki eczane iş yerimizin inşaatını tamamladık. Fevzi Mercan Camiinin önünde, 24. Cadde üzerinde 40 adet dükkânlı ticaret merkezimizin temelini attık. Şu anda geldiğimiz nokta itibariyle bu ticaret merkezimizin yüzde 80’ini tamamlandı. Organize Sanayi Bölgemizde 85 kilometre asfaltımız mevcut. Dört yıl süre zarfında 60 kilometresinin asfaltını değiştirdik. Kalan 25 kilometreyi de iki üç ay zarfında asfaltlayarak hizmete sunacağız. Organizemizin güvenliği açısından, hırsızlık olmaması adına üç ana nizamiyemizi yaptık. Kısa bir süre sonra dördüncü nizamiyemizi de yapacağız. 24 tane aracımızı yeniledik. Bu 24 aracın çoğu iş aracı, iş makinası. Yağmur terfi merkezimizin kapasitesini iki katına çıkardık. Yeni trafo binamızın inşaatını tamamladık. Görev süremiz boyunca 250 kilometre kablo montajını tamamladık. 100 megavatlık GES için altyapımızı hazırladık. Kablolarımızı kanallara döşedik. EPDK’dan iznimizi alır almaz hizmete sunacağız. Organize Sanayi Bölgemizde otomasyona geçtik. Yani elektrik, doğalgaz ve su sayaçlarımızı dijitalleştirerek uzaktan okunur hale getirdik” diye konuştu.

Eğitim odaklı çalışmalarıyla ilgili de bilgiler veren Mehmet Yalçın, dört yılda Kayseri OSB Teknik Koleji’nden 2 bin öğrencinin mezun olduğunu ve istihdam edildiğini söyledi. Kayseri Üniversitesi işbirliğiyle de Sünger Teknolojisi, Kaynak Teknolojisi ve Polümer Teknoloji bölümlerinden oluşan Meslek Yüksek Okulu kurduklarını belirtti. E-OSB Projesi’yle de sanayicilerin dijital ortamda bölgenin girdilerine ulaşarak tüm işlemlerini gerçekleştirebildiklerini kaydetti. Yalçın, “Göreve başladığımızdan beri, 73.6 milyon dolar karşılığına denk gelen 3.2 milyar TL’lik yatırım yaptık” ifadelerini kullandı.