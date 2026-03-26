Kayseri Pastırması AB Coğrafi İşaret Tescili aldı

KAYSERİ/EKONOMİ

Kayseri Ticaret Odası (KTO) tarafından Avrupa Birliği Komisyonuna tescil başvurusu yapılan Kayseri Pastırması, tescil sürecinde yapılan itirazlar sonrası verilen mücadele ile Avrupa Birliği ülkelerinde de koruma altına alındı. Kayseri Pastırması Avrupa Birliği tarafından coğrafi işaret tescili alan 46. ürün oldu. Kayseri Ticaret Odası Başkanı Ömer Gülsoy yaptığı değerlendirmede, “Kayseri denince ilk akla gelen asırlık lezzetlerimizden Pastırmamız, Avrupa Birliği Coğrafi İşaret Tescili’ni alarak koruma altına alındı. 2024 yılında ilan aşamasına çıkan ürünümüze, Bulgaristan tarafından isim benzerliği gerekçesiyle yapılan itirazlar süreci zorlaştırsa da geri adım atmadık. Kayseri Ticaret Odası olarak, bu milli değerimizi uluslararası arenada sahipsiz bırakmamak adına adeta bir hukuk ve diplomasi savaşı verdik. Odamız bünyesinde kurulan özel çalışma grubu, TOBB Uyum ve Türk Patent ve Marka Kurumu uzmanlarımızla koordineli bir şekilde 2 yıl boyunca teknik ve hukuki süreç yürüttük. Kayseri Ticaret Odası’nın kararlı duruşu, sunduğu bilimsel kanıtlar ve tescil dosyasındaki titiz çalışmaları sayesinde tüm itirazlar boşa çıkarılarak hedefimize ulaştık. Kayseri Pastırmamız, AB Coğrafi İşaret Tescili alan 46. ürünümüz olarak şehrimize ve ülkemize hayırlı olsun” diye konuştu.

Coğrafi işaretlerin, ürünlerin ait olduğu bölge ve yörenin tanıtımı için güçlü bir reklam kaynağı olduğuna dikkat çeken Gülsoy, Kayseri Pastırması’na gelen tescilin sadece bir etiket değil; Kayseri Ticaret Odası’nın üreticilere sağladığı dev bir prestij ve ekonomik kalkınma hamlesi olduğunu vurguladı. Gülsoy, alınan bu tescil ile Kayseri Pastırması’nın AB ülkelerinde haksız kullanımının önüne geçilecek, taklit üretimlerin yolunun tamamen kapatılacağını da belirterek, “Kayseri Pastırması’nın Avrupa Birliği tescil etiketi, işlenmiş et ürünlerinin mevzuatsal anlamda ihracına müsaade edilen ülkeler tarafından da yine bir güven potansiyeli olarak algılanacak. Kayseri Ticaret Odası olarak, şehrimizin marka değerlerini dünyanın dört bir yanına taşımaya, Kayseri adının geçtiği her alanda haklarımızı savunmaya ve yerel lezzetlerimizi küresel birer güç haline getirmeye devam edeceğiz“ ifadelerini kullandı.