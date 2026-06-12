Kayseri Şeker, üreticiye 78 milyon 764 bin TL ekim avansı desteği verdi

KAYSERİ/EKONOMİ

Küresel ekonomik dalgalanmalar ve artan tarımsal girdi maliyetleri karşısında çiftçisini yalnız bırakmayan tohumun toprakla buluştuğu ilk andan hasat dönemine kadar "çiftçi odaklı hizmet" modelini benimseyen Kayseri Şeker, Kayseri, Boğazlıyan ve Turhal fabrikalarına bağlı 21 bölgede üretimin her aşamasında üreticinin finansal yükünü hafifleterek tarımsal faaliyetlerin kesintisiz sürdürülmesini garanti altına alıyor.

Kayseri Pancar Ekicileri Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Akay, çiftçiye verilen desteklerin zamanında yapılmasının büyük önem taşıdığını belirterek şu görüşlere yer verdi: "Üretimin temel gücü ve toprağın asıl sahibi olan çiftçilerimizin her zaman, her koşulda yanındayız. Tarımsal kalkınmanın, yerli üretimin ve sürdürülebilir gıda arzının devamı, çiftçimizin tarlada kalabilmesiyle mümkündür. Kayseri Şeker olarak, finansal gücümüzü üreticimizin emeğiyle birleştiriyor; desteklerimizi kararlılıkla sürdürüyoruz. 2026 üretim sezonunun tüm çiftçiler için yüksek verimli, bol kazançlı ve bereketli geçmesi diliyorum ”dedi.