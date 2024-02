Kayseri Şeker’de pancar bedeli ödemeleri başladı

KAYSERİ / EKONOMİ

Ödemelerin ilk gününde, Pınarbaşı, Yeşilhisar, Artova, Çamlıbel bölge çiftçilerinin hesaplarına pancar bedelleri yatırıldı.

Şeker üretiminde hammadde olarak kullanılan pancarın, üretimini gerçekleştiren çiftçilerin ürettiği pancar bedeli toplam 7 milyar 677 milyon 149 bin TL. Üretim döneminde ayni ve nakdi avans olarak 3 milyar 200 milyon 463 bin TL ödeme yapıldı. Kalan 4 milyar 476 milyon 686 bin TL tutar, çiftçilerin hesaplarına yatırılacak.

Üreticilerinin ihtiyaçlarının giderilmesinin her şeyden önce geldiğini her platformda dile getiren Kayseri Pancar Ekicileri Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Akay, “Kayseri Şeker olarak çiftçilerimizi, ekimden hasada kadar olan süreçte yalnız bırakmıyoruz. Her zaman belirtiğimiz gibi üretimin her aşamasında, çiftçinin alın teri kurumadan ihtiyaçlarının giderilmesini kendimize bir vazife edindik ve önceliğimiz her zaman çiftçimizin mutluluğudur” dedi.

Kayseri Şeker’in açıkladığı ödeme takvimine göre 13 Şubat Pınarbaşı, Yeşilhisar, Artova, Çamlıbel; 14 Şubat Sarıoğlan, Çandır, Kayseri Merkez, Yıldızeli, Yenipazar, Bünyan; 15 Şubat Turhal Merkez, Gemerek, Yenifakılı, Sivas, Zile, Niksar, Pazar, Tokat ve 16 Şubat’ta ise Develi, Şarkışla, Boğazlıyan Merkez’deki çiftçilerin ödemeleri yapılacak.