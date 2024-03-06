Kayseri sürdürülebilir tarım için kolları sıvadı

HİLAL SÖNMEZ/KAYSERİ

Kayseri Ticaret Borsası (KTB) ve ORAN Kalkınma Ajansı, Erciyes Kültür Merkezi’nde (EKM)Tarım Teknolojileri Paneli yaptı. İki oturum şeklinde gerçekleşen panelde; Akıllı Tarımın Dünü Bugünü ve Geleceği ile Tarım ve Hayvancılıkta Teknolojik Çözümler ve Bölgesel Hedefler başlıkları konuşuldu.

Programın açılış konuşmasını yapan KTB Yönetim Kurulu Başkanı Recep Bağlamış, tarımın aynı zamanda sosyal adalet anlamına geldiğini ve bu gerçeği göz ardı etmeden, sürdürülebilir bir tarım ekosistemi kurmak için yeni teknolojilerin sektöre entegrasyonu konusunda tüm paydaşların elini taşın altına koyması gerektiğini söyledi. Bağlamış, sürdürülebilir tarım için; toprak ve su kaynaklarının sürdürülebilir kullanımı, çiftçinin tarım yapabilecek finansal güce sahip olması ve sürdürülebilir kârlılığı olması gerektiğini, üretici örgütlerinin güçlenmesi ve tarım ürünlerini kullanan sanayicilerle de işbirliği içinde olunması gerektiğini belirtti.

“Katma değerli teknoloji ihracatı yapmalıyız”

Sürdürülebilir tarım için Türkiye’nin mühendis gücünün akıllı tarım teknolojisi geliştirme becerisine sahip olduğunu kaydeden Bağlamış, “Katma değerli teknoloji ihracatı yapmalıyız. Bunu yaparsak önümüzde ciddi fırsatlar var. Gelecek 10 yılda tarımda verim artışının yüzde 85’i teknoloji, sulama ve dijitalleşme ile sağlanacak. Yüzde 10’u ikincil ürünlerle, yüzde 5’i ise yeni tarım alanlarından oluşacak. Tüm dünyada sürdürülebilir kalkınma hedefleri kapsamında, tarım ve hayvancılığa verilen önem artıyor. Gıda güvenliği gelecek yüz yılda ülkemiz ve dünya için en önemli mesele olacak” dedi. Kayseri’nin de kalkınma odaklı üretim için önemli bir potansiyele sahip olduğunu belirten Bağlamış, “Bunun için kamu, sanayi, üniversite ve üreticiler arasında mutlak eşgüdüm sağlamamız gerekiyor. Umarım önümüzdeki dönemde, kat ettiğimiz en temel mesafe güçlü dayanışma ve kalkınma odaklı iş birlikleri olacak” diye konuştu. ORAN Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri İbrahim Ethem Şahin ise Kayseri, Sivas ve Yozgat’ta kırsal kalkınma ve tarım alanında uygulanmasına yönelik 91 milyon TL tutarındaki 32 projelik yatırımı hayata geçirdiklerini anlattı.