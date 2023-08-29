Kayseri temmuzda 270 milyon dolar ihracat yaptı

KAYSERİ / EKONOMİ

TÜİK temmuz ayı ihracat verilerini değerlendiren Kayseri Sanayi Odası (KAYSO) Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Büyüksimitci, “Temmuz ayını 270 milyon 792 bin dolar ihracatla tamamladık. Geçen yılın aynı ayına göre 2,49 oranında bir azalma söz konusu. Yedi aylık ihracatımız ise 2 milyar 74 milyon 577 bin dolar olarak gerçekleşti. Rakamlarımız geçen yıla oranla bir miktar düşük olsa da, son çeyrekte bunu telafi edeceğimiz inancındayım” dedi. Temmuz ayında Kayseri’den 153 ülkeye ihracat gerçekleştirildiğini açıklayan başkan Büyüksimitci, mobilya sektörünün ihracata en yüksek katkıyı yapan sektör olduğunu, ardından kablo ve elektrikli ev aletleri geldiğini belirterek, en fazla ihracat yapılan ülkeleri ise, Irak, Almanya, Avusturya, ABD ve İtalya olarak sıralandı.

Son aylarda hükümet tarafından ihracatın artırılmasına yönelik alınan tedbirlerin önümüzdeki aylarda olumlu yansımaları olacağına işaret eden Büyüksimitci, “Geçtiğimiz aylarda reeskont kredilerinin günlük limiti 1,5 milyar TL'ye çıkarılarak ihracatçılarımızın finansmana erişim şartları kolaylaştırıldı. KOBİ'lerimizin reeskont kredilerinden aldığı pay artırıldı. Yine reeskont kredisi kullanımında yüzde 30 ilave ihracat bedeli satış koşulu kaldırıldı. Son olarak geçtiğimiz günlerde Maliye Bakanımız ihracatçılara yönelik 1 milyar dolarlık kredi paketi açıkladı. Bunun gibi birçok düzenlemeyi ihracatçımızın hedeflerine ulaşmasına doğrudan katkı sağlayacak önemli adımlar olarak görüyoruz. Dünya pazarlarında yaşanan ekonomik daralmadan kaynaklı geçen yılın bir miktar gerisinde olsak da, ihracat pazarlarımızda son çeyrekte öngördüğümüz canlanma ile geçen yılı yakalayacağımıza inanıyorum. İnşallah önümüzdeki beş ayı en iyi şekilde değerlendirerek yılı en iyi şekilde kapatmak adına gayret edeceğiz. Şehrimizin ihracatına katkı sunan tüm sanayicilerimize ve çalışanlarımıza can-ı gönülden teşekkür ediyor, başarılarının devamını diliyorum” şeklinde konuştu.

“İhracattaki sorunların çözümüne odaklanmalıyız”

Kayseri Ticaret Odası (KTO) Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Gülsoy ise ihracat pazarının daraldığı, uluslararası finansal piyasalarda dış kaynağa ulaşmanın zorlaştığı bir dönemden geçildiğine dikkat çekti. Enflasyonun, reel sektörün yatırım kararlarında belirsizliğe neden olduğunu belirten Gülsoy, “KOBİ kredilerindeki daralma, zincirleme etkisiyle ülkenin ve sektörlerin tamamına olumsuz yansıyor. Birinci öncelik mevcut üretim kapasitesini korumak olmalıdır. Üretim ve ihracat olmadan ekonomik büyümeyi ve istikrarı sağlamak mümkün olmayacaktır. İşletme sermayesine ihtiyacımız var. Finans dünyasının reel sektöre destek olmasını bekliyoruz. Diğer yandan, Deprem felaketi bizlere bir kez daha gösterdi ki Marmara bölgesine alternatif şart. Muhtemel İstanbul depremi de göz önünde bulundurularak ülke ekonomisinin geleceği için ‘Marmara Sanayi Havzası’ yedeklenmeli. Bu sebeple ülkemizin dengeli kalkınmasına paralel şekilde 'Orta Anadolu Yatırım Havzası' oluşturulmasını istiyoruz. Devletimizin vereceği desteklerle bunu başarabilecek potansiyele fazlasıyla sahibiz. Burada güçlü, nitelikli ürün üreten, yeşil dostu bir sanayi havzası oluşturulmalı. Cumhuriyetimizin 100’ncü yılında hedefimiz daha da büyük. Hedeflerimizi tutturmamız için ihracattaki sorunların çözümüne odaklanmalıyız. Kayseri olarak yılın yedinci ayında toplam ihracat rakamımız 2 milyar 74 milyon dolara çıkmıştır. En zorlu koşullarda dahi yatırım, istihdam, üretim ve ihracat odaklı yaklaşımımızla ekonomimizi büyütmeye ve güçlendirmeye devam diyoruz. Tüm zorluklara rağmen dimdik ayakta duran, memleketi ve ülkesi için üretmeye devam eden, yüzlerimizi güldüren tüm ihracatçı üyelerimizi, iş insanlarımızı ve emektar çalışanlarımızı can-ı gönülden tebrik ediyorum” diye konuştu.