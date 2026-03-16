Kayseri Ticaret Borsası, 5 yıldızlı borsa olarak hizmet veriyor

Ar-Ge Merkezi ziyareti sonrası basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Hisarcıklıoğlu, merkezin önemine dikkat çekerek, “Borsamızın geldiği nokta itibarıyla baktığımız zaman zaten akredite bir borsa. Yani 5 yıldızlı bir borsa. Bugün eşdeğerleri olan Fransa, Almanya, İngiltere’deki borsalar hangi standartta hizmet veriyorsa Kayseri Ticaret Borsamız da bu standartta hizmet veriyor. Devamlı proje üretiyorlar. Türkiye’ye müthiş katkıları var. Ben başkanımı, yönetim kurulu üyelerini tebrik ediyorum” dedi.

Kayseri Ticaret Borsası (KTB) Yönetim Kurulu Başkanı Recep Bağlamış ise "Kayseri Ticaret Borsası olarak bizler; tarım ve hayvancılığın gelişimine yön veren, üreticimizin yanında duran ve sektörün geleceğini planlayan bir kurum olma anlayışıyla çalışıyoruz. Bu vizyon istikametinde son yıllarda önemli yatırımları hayata geçirerek Kayseri’nin tarım ve hayvancılık altyapısını güçlendirmeye gayret ettik. Borsamız bünyesinde kurduğumuz modern canlı hayvan pazarı, bölgenin en önemli hayvancılık ticaret merkezlerinden biri hâline gelmiştir. Üreticilerimizin ürünlerini güvenilir ve şeffaf bir ortamda pazarlayabildiği bu tesis, Kayseri’nin hayvancılık potansiyeline önemli katkı sağlamaktadır. Tarımsal ticarette kalite ve standardın sağlanması amacıyla faaliyet gösteren yetkili sınıflandırıcı laboratuvarımız, hububat başta olmak üzere tarımsal ürünlerin ulusal standartlara uygun şekilde analiz edilmesini sağlamaktadır. Bunun yanında çiftçilerimizin daha verimli üretim yapabilmesi için hizmet veren toprak ve sulama suyu analiz laboratuvarımız, üreticilerimize bilimsel veriler ışığında yol göstermektedir. Kayseri’nin tarımsal ticaret kapasitesini daha da ileriye taşımak amacıyla hayata geçirdiğimiz hububat ve çekirdek merkezimiz, şehrimizi bölgesel bir tarım ticaret üssü hâline getirme hedefimizin önemli adımlarından birisidir. Ayrıca küresel ölçekte giderek daha fazla önem kazanan sürdürülebilirlik ve çevresel dönüşüm sürecinde üyelerimize rehberlik etmek amacıyla yeşil dönüşüm ofisimizi kurarak üreticilerimizin ve sanayicilerimizin bu yeni döneme uyum sağlamasına destek oluyoruz. Kayseri Ticaret Borsası olarak yalnızca Kayseri’nin mevcut ticaret yapısını güçlendirmekle kalmıyor; aynı zamanda tarım ve hayvancılığın geleceğine yön verecek stratejik raporlar ve yatırım rehberleri hazırlayarak sektörün gelişimine katkı sunmaya çalışıyoruz. Tüm bu çalışmaların merkezinde ise bilim, teknoloji ve yenilikçilik bulunmaktadır” diye konuştu.

Rifat Hisarcıklıoğlu Ar-Ge Merkezi hakkında da bilgiler veren Bağlamış, “Bu merkez, et ve et ürünleri sektöründe araştırma, analiz ve geliştirme çalışmalarının yapılabildiği, üreticilerimize ve sektörümüze bilimsel destek sağlayan önemli bir altyapı sunmaktadır. Büyük bir heyecanla çalıştığımız Kocasinan Jeotermal Kaynaklı Sera Organize Tarım Bölgesi projemiz de Kayseri tarımının geleceği açısından stratejik bir yatırımdır. Bu proje ile ileri teknolojiye dayalı üretim yapılacak, katma değerli tarım gelişecek ve gençlerimiz için yeni istihdam alanları oluşacaktır” ifadelerini kullandı.