Kayseri Ticaret Odası 3 Ekim’de seçim yapacak

HİLAL SÖNMEZ/KAYSERİ

Tüm Etkinlik Sektörü İşveren Sendikası (Etkinlik-Sen) düğün ve etkinlik mekanlarından organizasyon firmalarına, catering işletmelerinden restoran ve kafelere, otellerden seyahat acentelerine ve tur operatörlerine, müzisyenlerden prodüksiyon firmalarına, ses, ışık ve teknik hizmet sağlayıcılardan dekorasyon, fotoğraf ve görüntüleme, güzellik merkezleri hizmetlerine kadar çok geniş bir ticari ekosisteme hitap ediyor. Etkinlik-Sen’in Kayseri Şubesi İstişare Toplantısı ise My Berra Düğün ve Etkinlik Merkezi’nde gerçekleşti. Geniş katılımla gerçekleşen toplantıda konuşan Kayseri Ticaret Odası (KTO) Başkanı Ömer Gülsoy, 367 odanın içerisinde dijital oda olarak ilk beşte yer aldıklarını söyledi.

3 Ekim Cumartesi günü oda seçimini yapacaklarını söyleyen Gülsoy, “Kırmızı listeyle seçime giriyoruz. Seçimin yüksek katılımla gerçekleşmesi demokratik zemin açısından önceliğimiz. Tüm üyelerimizi seçimde oy kullanmaya davet ediyoruz” dedi. Odadaki 41 komite sayısını 61’e çıkarmalarıyla ilgili de açıklama yapan Gülsoy, “Örneğin mobilyacıları dört komiteye böldük. Mobilya üreticileri, mağazacılar, yatak üreticileri ve büro mobilyaları bu sayede seslerini daha iyi duyurabilecekler” dedi.

“Nakit darlığı, sermayeye ulaşım sıkıntısı hepimizin ciddi problemi”

Meslek komitelerindeki yeni dağılımın etkinlik sektörü açısından da önemli olduğunu belirten Etkinlik-Sen Genel Başkanı Ali Koray Özandaç ise sendikanın faaliyetleriyle ilgili de bilgiler paylaştı. Özandaç, “Mesleki eğitimden sertifikasyona, sektör kalite standartlarından etkinlik kompleksi proje projemize, uluslararası düğün etkinliklerinin Kayseri'ye kazandırılmasından gastronomi ve turizm projelerimize, afet dönemlerinde sektörümüzün sahip olduğu mekan, mutfak ve insan kaynağının kamu yararına kullanılmasına kadar pek çok proje üzerinde çalışıyoruz. Kayseri'nin yalnızca sanayisiyle değil, gastronomisiyle, turizmiyle, organizasyon kapasitesiyle, konaklama altyapısıyla ve etkinlik ekonomisiyle de büyüyebileceğine inanıyoruz. Ancak bugün iş dünyasının ve özellikle hizmet sektörünün görmezden gelemeyeceğimiz ciddi problemleri de var. Nakit darlığı, sermayeye ulaşım sıkıntısı hepimizin ciddi problemi” ifadelerini kullandı.