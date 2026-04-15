Kayseri Ticaret Odası, Avrupa’ya dijital ticaret köprüsü kurdu

HİLAL SÖNMEZ/KAYSERİ

Projenin açılış toplantısı, KTO Konferans Salonu’nda gerçekleşti. Toplantıda, KTO Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Gülsoy ile birlikte Türkiye-Çekya Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Başkanı ve AK Parti Kayseri Milletvekili Murat Cahid Cıngı, Belçika’nın Türkiye Büyükelçisi Hendrik Van de Velde, Çekya’nın Türkiye Büyükelçisi Petr Štěpánek ile çok sayıda katılımcı yer aldı.

Toplantının açılışında “Gümrük Birliği’nin güncellenmesi, vize süreçlerinin kolaylaştırılması ve ticaretin önündeki engellerin kaldırılması ortak rekabet gücümüz için bir tercih değil, bir zorunluluk. Başlattığımız bu proje tam da bu ihtiyacın somut bir karşılığı” diyen KTO Başkanı Ömer Gülsoy, “Yakın coğrafyamızda yaşanan savaşlar, küresel dengelerdeki kırılmalar, tedarik zincirlerinde yaşanan kopmalar, ticaret savaşları, enerji- gıda ve iklim krizleri. Tüm bunlar bize tek bir gerçeği gösteriyor: Artık hiçbir ülke tek başına güçlü kalamaz. Güç; iş birliğinde, güven ortamında ve doğru bağlantılar kurabilme kabiliyetinde yatıyor. Artık sadece üretmek yetmiyor. Bugün güçlü olan; değişime uyum sağlayabilen, dijitalleşme, yapay zekâ gibi yeni akımları doğru okuyup uygulayabilen, doğru ortaklıklar kurabilen ve birlikte hareket edebilenlerdir. Türkiye'siz AB, AB'siz Türkiye olmaz. DigiConnect Projesi, tam da bu ihtiyacın somut bir karşılığı. Bu sadece bir proje değil. Bu, bir işbirliği modelidir; birlikte üretmenin ve birlikte büyümenin somut bir sistemidir. Kayseri’nin üretim gücü; Belçika’nın lojistik ve dağıtım kabiliyetiyle, Çekya’nın sanayi ve teknoloji altyapısıyla birleştiğinde ortaya çok daha büyük bir ekonomik değer çıkacaktır" şeklinde konuştu.

“Amacımız Kayseri’yi dünyaya bağlamak”

Bu iş birlikleri sayesinde ticaretin karşılıklı gelişeceğini, ortak üretim, teknoloji transferi ve yeni pazarlara birlikte açılma fırsatlarının doğacağını belirten Başkan Gülsoy, “Mesele sadece ticaret değil; mesele doğru bağlantılar kurmak, birlikte üretmek ve birlikte büyümek" dedi. AB destekli projeler, inovasyon ve teknoloji merkezleri ve Kayseri Sanayi Dönüşüm Programı ile üyelerin küresel pazarlara erişimini güçlendirip yeni nesil üretimi desteklediklerini ve katma değeri artırdıklarını belirten Gülsoy, "Amacımız net: Kayseri’yi dünyaya bağlamak. Şuna yürekten inanıyorum: Gelecek; tek başına güçlü olanların değil, birlikte değer üretenlerin olacak" diye konuştu.

Murat Cahid Cıngı ise DigiConnect Projesi’ni dünyanın karşı karşıya kaldığı tehdit ve fırsatlara bir cevap niteliğinde olduğunu belirterek, “Türkiye’de konuşulan konuların aynısını Avrupada da dinlemek zorunda kalıyoruz. Dijitalleşme kaçınılmaz bir şey. Avrupa Birliği de Dijitalleşme üzerine çok ciddi fonlar ayırıyor ve destekler veriyor. Biz de Kayseri olarak Avrupa Birliğinin böylesine güzel bir desteğinden faydalanarak Kayseri’deki ticaret erbabına yönelik fayda sağlayacak, bizim dış ticaretimizi geliştirecek çok önemli bir platformu hazırladık” İfadelerini kullandı.