Kayseri Turizm Master Planı yayımlandı

HİLAL SÖNMEZ/KAYSERİ

Kayseri’nin turizm vizyonunu bilimsel temeller üzerine inşa eden ve 2025–2030 dönemini kapsayan Kayseri Turizm Master Planı, kamu, üniversite ve sektör temsilcilerinin geniş katılımıyla hayata geçirildi. Büyükşehir Belediyesi Kent Tarihi, Tanıtım ve Turizm Daire Başkanlığı yayınları arasında yer alan plan belediyenin resmi internet sitesi üzerinden indirilebiliyor ve dijital ortamda incelenebiliyor.

Çalışma, Kapadokya Üniversitesi Sosyal ve Stratejik Çalışmalar Uygulama ve Araştırma Merkezi koordinasyonunda, alanında uzman bilim insanlarının katkılarıyla hazırlandı.

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, master planın ön sözünde şehrin tarihsel derinliğine ve turizm vizyonuna dikkat çekti. Başkan Büyükkılıç, Anadolu’da yazının ilk kez Kültepe’de kullanıldığını belirterek Kayseri’nin 6 bin yıllık kesintisiz geçmişiyle Anadolu’da tarihin başlangıç noktası olarak kabul edildiğini vurguladı. Şehrin tarih boyunca başkent niteliği taşıyan önemli bir merkez olduğuna işaret eden Büyükkılıç, Kayseri’nin tarihi ve doğal zenginliklerinin turizm açısından büyük bir potansiyel barındırdığını ifade etti.

Büyükkılıç, 21 Aralık 2024 tarihinde gerçekleştirilen “Kayseri Turizm Master Planı Arama Konferansı” sonrasında ise farklı turizm başlıklarında oluşturulan çalışma gruplarının katkıları, anketler ve saha analizleri doğrultusunda 2025–2030 dönemini kapsayan kapsamlı strateji belgesi oluşturulduğunu kaydetti. Kayseri Turizm Master Planı 2025 – 2030; Kayseri’nin tarihi mirasını, kültürel zenginliklerini ve doğal değerlerini sürdürülebilir kalkınma perspektifiyle ele alarak şehri ulusal ve uluslararası turizm arenasında daha güçlü bir konuma taşımayı hedefliyor.