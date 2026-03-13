Kayseri, yatak sektöründe entegre sanayi ekosistemiyle büyüyor

HİLAL SÖNMEZ/KAYSERİ

Dünya genelinde hızla büyüyen uyku ürünleri sektörü her geçen yıl daha da genişliyor. Türkiye ise bu büyük pazar içerisinde güçlü üretim altyapısı, kaliteli üretimi ve ihracat potansiyeliyle dikkat çeken ülkeler arasında. Türkiye’de yıllık yatak üretiminin 6-7 milyon adet seviyelerinde olduğu tahmin edilirken, bu üretimin çok önemli bir bölümü Kayseri’de gerçekleştiriliyor. Kayseri Mobilya Sanayicileri Derneği (KAYMOS) Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Yalçın, “Kayseri, yalnızca mobilya üretiminde değil, aynı zamanda yatak üretimi ve yatak yan sanayisinde de Türkiye’nin en güçlü üretim merkezlerinden biri. Sektör verilerine göre Türkiye’de üretilen yatakların yaklaşık yüzde 50 ila yüzde 70’i Kayseri’de üretiliyor. Bazı alt sektörlerde bu oran çok daha yüksek. Özellikle; yatak süngeri üretimi, yay sistemleri, yatak üretim makineleri ve yatak kumaşları ile teknik tekstiller gibi alanlarda Kayseri, Türkiye’nin en güçlü üretim altyapısına sahip şehirlerinden biri” dedi.

Kayseri Organize Sanayi Bölgesi başta olmak üzere şehir genelinde yüzlerce üretici firma olduğunu belirten Yalçın, “Firmalarımız yalnızca iç pazara değil, Avrupa, Orta Doğu, Afrika ve Amerika kıtalarına kadar uzanan geniş bir ihracat ağına sahip. Geçmiş yıllarda yapılan sektör analizlerine göre Türkiye’de günlük üretilen 20 bin yatağın yaklaşık 10 bininin Kayseri’de üretildiğini söyleyebiliriz” diye konuştu.

KAYMOS, sektöre destek olmaya devam edecek

Kayseri’yi yatak üretiminde güçlü kılan en önemli özelliklerden biri, sektörün nihai ürünün yanı sıra sünger üretimi, yay ve metal sistemleri, teknik tekstil ve yatak kumaşları, paketleme sistemleri, yatak üretim makineleri gibi entegre bir sanayi ekosistemine sahip olmasından kaynaklanıyor. Bu durumun Kayseri’yi yatak sektöründe sanayi üssü haline getirdiğini aktaran Mehmet Yalçın, Türkiye’de kullanılan birçok yatak üretim makinesinin Kayseri’de üretildiğini ve pek çok ülkeye de ihraç edildiğini söyledi.

Başkan Yalçın KAYMOS olarak, yatak sektörünün sektörün kurumsallaşması, üretim standartlarının yükseltilmesi, fuar organizasyonları, uluslararası ticaret bağlantıları ve sektörel iş birlikleri gibi birçok alanda önemli faaliyetler gerçekleştirdiklerini kaydetti. Kayseri’nin üretim kültürü, girişimci ruhu ve güçlü sanayi altyapısı sayesinde yatak sektörünün de her geçen yıl büyüdüğünü belirten Yalçın, “Yatak sektöründe ‘Türkiye’nin Zirvesi Kayseri’ ifadesi, artık yalnızca bir slogan değil; güçlü üretim rakamlarıyla desteklenen bir gerçeklik. Bizde KAYMOS olarak sektöre destek olmaya devam edeceğiz” şeklinde konuştu.