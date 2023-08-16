Kayseri, yatırımlarının yönünü yenilenebilir enerjiye çevirdi

HİLAL SÖNMEZ / KAYSERİ

Hacılar İlçesi Karpuzsekisi ve İncesu İlçesi Tahirini Mahallelerinde GES kurulumu çalışmalarına başlayan Kayseri Büyükşehir Belediyesi, Şehir Hastanesi bölgesinde de içme suyu temini için yapılacak tesisin yanına 10 megavatlık bir Güneş Enerji Santrali kuracak. Belediyenin iştiraki olan KASKİ ve Ulaşım A.Ş’nin de GES, RES ve biyogaz projeleri bir bir hayata geçiyor. Öte yandan kentte faaliyette olan besicileri tek bir alanda toplamak için hayata geçirilen Beydeğirmeni Besi Bölgesi’nde de Biyogaz Tesisi kuruldu.

Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, yenilenebilir enerji çalışmalarıyla ilgili EKONOMİ’ye verdiği bilgilerde, “Beydeğirmeni Besi Bölgesi’nde 4.5 MW Biyogaz Tesisi’mizi hem çevreci hem de 1 kuruş belediyemizin cebinden çıkmadan yap işlet devret modeli ile hayata geçirdik. Önemli bir çalışma oldu. Hem bu bölgedeki hak sahiplerinin atıkları hem de bölge dışında ahırları bulunan vatandaşların istemeleri durumunda atıkları, bu biyogaz tesisinde hammadde olarak kullanılabiliyor. 4,5 MW Biyogaz Tesisi’nin ardından, sonraki süreçte entegre olarak 45 bin ton kapasiteli gübre tesisi, 80 dönüm sera tesisi kuracağız” dedi.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (KASKİ) Genel Müdürlüğü’nün bünyesindeki Kayseri İleri Biyolojik Atık Su Arıtma Tesisinde ise yılda yaklaşık olarak 2,6 milyon metreküp biyogaz üretimi gerçekleştiriliyor. Üretilen biyogazın jeneratörlerde yakılması ile de 5 milyon 100 bin kWh elektrik enerjisi ortaya çıkıyor. Ayrıca KASKİ’nin tesisinde kirli sular da çevreye zarar verilmeden arıtılıyor. Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, “Elektrik enerjisi üretilmesi amacıyla Kayseri İleri Biyolojik Atık Su Arıtma Tesisi’mizin hemen yanı başında Nisan ayında üretime başlayan 5 mW kapasiteye sahip Güneş Enerji Santrali sayesinde ihtiyaç duyduğumuz elektrik enerjisinin bir kısmını buradan karşılamaya başladık. Söz konusu tesisimizden aylık 1 milyon kWh’den fazla elektrik enerjisi üretiliyor. 81 bin 698 metrekarelik alanda kurulan Güneş Enerji Santrali’nde yılda yaklaşık 11 milyon kWe üretim sağlamayı hedefliyoruz. Yenilenebilir güneş enerji kaynağından üretilecek elektrik sayesinde çevre sağlığını koruyarak karbondioksit salınımı azaltacağız” diye konuştu.

Büyükkılıç, İncesu İlçesi’nin Fırınönü Mahallesi’nde de Rüzgâr Enerji Santrali tesisi kuracaklarını söyledi. Büyükşehir Belediyesi Ulaşım A.Ş.’nin Rüzgâr Enerji Santrali sahası için Enerji İşleri Genel Müdürlüğü tarafından yapılan teknik değerlendirmeden uygunluk alarak önemli bir ilerleme kaydettiğini aktaran Büyükkılıç, “Önümüzde aşmamız gereken birkaç önemli adım daha var. Tüm bunları aşıp 22 megavatlık santral kurulumunun tamamlanmasının ardından yılda 70 Milyon KWh’in üzerinde enerji üretimi sağlayacak önemli bir tesisi şehrimize kazandıracağız” ifadelerini kullandı.

“Alternatif su kaynakları için yeni projelere yoğunlaşıyoruz”

Memduh Büyükkılıç, 2023 yılında toplam maliyeti 18 milyon 660 bin TL’lik 40 adet içme suyu sondaj kuyusunu açacaklarını söyledi. Kuyulardan şu ana kadar 12’sinin imalatının tamamlandığını aktaran Büyükkılıç, “Küresel iklim krizi, mevcut su kaynaklarının debisinin azalması ve hızlı nüfus artışı gibi faktörlerden dolayı içme suyuna olan talep her geçen gün daha da artıyor. Halkımızın en temel ihtiyacı olan temiz suya erişiminin sıkıntıya uğramaması için kent genelinde alternatif su kaynaklarına yönelerek yeni projelere yoğunlaşıyoruz. Bu kapsamda 2023 yılında, merkezde 13, ilçelerimizde ise 27 olmak üzere toplam 40 adet yeni içme suyu sondaj kuyusunu hizmete almayı planlıyoruz. Söz konusu kuyulardan 12’sinin imalatı tamamlandı. Kalan 28 sondaj kuyusunun ise çalışmaları son sürat devam ediyor” dedi.