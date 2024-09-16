Kayseri’de Büyük İnşaat Çalıştayı yapılacak

HİLAL SÖNMEZ / KAYSERİ

Kayseri Ticaret Odası (KTO) yönetimi, inşaat ve yapı sektöründe faaliyet gösteren meslek komitesi üyelerini, AK Parti Kayseri Milletvekili Dr. Murat Cahid Cıngı ile bir araya getirdi.

KTO’da gerçekleşen istişare toplantısına Cıngı’nın yanı sıra, AK Parti Kayseri İl Başkanı Fatih Üzüm, KTO Başkanı Ömer Gülsoy, Yönetim Kurulu Üyesi Ahmet Emre Sönmez ile komite üyeleri katıldı. Milletvekili Cıngı, üyelerden gelen talepleri not alarak ilgili bakanlık ve kurumlarla görüşemeye geçeceğini söyledi.

KTO Başkanı Ömer Gülsoy, inşaat sektöründe faaliyet gösteren 6 meslek komitesinden üyelerin katıldığı toplantıda öne çıkan başlıklarla ilgili açıklamalarda bulundu. Milletvekiline sekiz başlıkta görüş ve öneri ilettiklerini söyleyen Gülsoy, “İnşaat sektörünün konut kredisi ihtiyacı, finansmana erişim, enflasyon muhasebesinin sektör üzerindeki olumsuz etkisi, yapı denetim sisteminde yaşanan sorunlar, yatay mimariye geçiş için yapılabilecek düzenlemeler, inşaat sektöründe kayıt dışı işlemler ile mücadele için atılması gereken adımlar, yükselen maliyetlerin sektör üzerindeki olumsuz etkisi ve kentsel dönüşümde yaşanan sıkıntıları milletvekilimize ilettik” dedi. Gülsoy, Milletvekili Cıngı’nın sorunlarını gündemde tutup çözüm noktasında gayret edeceğini, İl Başkanı Üzüm’ün ise sorunları rapor halinde bakanlığa ulaştıracağını söyledi. İstişare toplantısının verimli geçtiğini aktaran Gülsoy, ilerleyen tarihte geniş ve kapsamlı bir Büyük İnşaat Çalıştayı düzenlenmeye de karar verdiklerini paylaştı.