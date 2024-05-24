Kayseri’de kadınlara ekonomik nefes: Kadın Kooperatifleri

KAYSERİ

Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, kadın istihdamının arttırılması, kadınlar arası işbirliğinin geliştirilmesi, kadın emeğinin nitelikli iş gücü piyasasına kazandırılması amacıyla kadın kooperatiflerinin teşvik edilmesi ve desteklenmesi için her ilçede en az bir adet kadın kooperatifi kurulması hedefiyle yola çıktı. Bu çabalar sonunda Kayseri’de ağırlığı ilçelerde olmak üzere 19 yeni kooperatif hayata geçirildi. Vali Gökmen Çiçek öncülüğünde kurulan 19 kooperatiften sonra kendi girişimleriyle kurulan ancak Valilikten destek alan 10 kadın kooperatifi de bu zincire eklendi.

İl genelinde 300’e yakın üyesi ile üretime katkı veren ve 350’den fazla da kadın istihdamı oluşturan kadın kooperatiflerinin bir yıllık toplam cirosu ise 26 milyon liraya yaklaştı. Büyük firmalar ve zincir marketlerle iş bağlantıları devam eden kadın kooperatifleriyle ilgili açıklamalarda bulunan Vali Gökmen Çiçek, “Kayseri Ticaret Odamız tarafından kadın kooperatiflerimize e-ticaret eğitim verildi. Ayrıca kadınlarımıza Büyükşehir Belediyesi bünyesinde faaliyet gösteren KAYMEK A.Ş tarafından ve ‘Kadın Kooperatiflerin Eğitim Yolu ile Güçlendirilmesi Projesi’ kapsamında TÜBİTAK ve Marmara Üniversitesi Kadın Çalışmaları Merkezi ve Kayseri Valiliği Kadın Kooperatifleri Koordinasyon Merkezi işbirliği ile kadın kooperatiflerine de eğitimler verildi” dedi. Valilik tarafından harekete geçirilen kadın kooperatiflerine Uluslararası Proje Kapsamında 5.000.000,00 TL Eğitim ve İstihdam desteği, ORAN Kalkınma Ajansı’ndan 525.000,00 TL dericilik, çikolata üretimi, satış ve pazarlama Ticaret Bakanlığı KOOP-DES Projesi’nden 2.005.000,00 TL makine ekipman desteği de sağlandı.

Kadınlar ticarete 4 bin yıl önce başladı

Anadolu’nun en eski uluslararası ticaret merkezi, Asur Ticaret kolonisi Kaniş-Karum’daki kazılarda ortaya çıkan belgelere göre kadınların 4 bin yıl önce ticari anlaşma yapıp, kendi adlarına mühür bastıkları ortaya çıktı. Hititlerin Anadolu’da kurduğu ilk kentin kalıntısı olan höyük ve etrafında onu saran Karum’dan oluşan Kültepe Ören Yeri’nde kazı çalışması 1948 yılında başladı. Kayseri Büyükşehir Belediyesi’nin desteğiyle sürdürülen Kültepe’deki kazı çalışmaları halen, Ankara Üniversitesi Dil Tarih Coğrafya Fakültesi Arkeoloji Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Fikri Kulakoğlu başkanlığında sürdürülüyor. Kültepe’deki kazı çalışmalarında bugüne kadar 23 bin 500 çivi yazılı tablet, 20 bin adet de arkeolojik eser bulundu.