Kayseri’de SPK Finansal Okuryazarlık Türkiye Seferberliği programı gerçekleştirildi

MUHAMMED KISIR / KAYSERİ

KTO M. Rifat Hisarcıklıoğlu Konferans Salonu’nda düzenlenen programa SPK Başkanı Gönül’ün yanı sıra, Vali Gökmen Çiçek, AK Parti Kayseri Milletvekili Ayşe Böhürler, AK Parti Adana Milletvekili Sunay Karamık, KTO Başkanı Ömer Gülsoy, Kayseri Pancar Ekicileri Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Akay, Kayseri Sanayi Odası Meclis Başkanı Abidin Özkaya ve davetliler katıldı.

SPK Başkanı İbrahim Ömer Gönül, borsada yatırımlarını değerlendiren vatandaşların finansal okuryazarlık bilincini arttırmak için kamu spotu geliştirdiklerini ifade etti.

Türkiye’nin alanında ilk ve tek okulu olma özelliğine sahip olacak Finans Lisesi ve Finans Akademisi projeleri hakkında bilgi veren Gönül, “Finans Lisesi ve Finans Akademisi projelerimiz de son hızla devam etmektedir. Eğitime biz verdiğimiz önemi hakikaten sözde değil hayata geçirerek devam ediyoruz. Arsasını ve yakın plan projesini nihayetlendirdiğimiz Türkiye’nin alanında ilk ve tek okulu olma özelliğine sahip olacak SPK Finans Anadolu Mesleki Teknik Lisemiz, piyasalara nitelikli iş gücü yetiştirme anlamında büyük yere sahip olacağını umuyoruz” diye konuştu.

Gönül, lisenin içindeki atölyelerle ve lisenin fiziksel alt yapısıyla öğrencilerin standart üstü bir eğitime sahip olabilmelerini hedeflediklerini belirterek, Finans Akademisi projesiyle de aracı kurumlara kaliteli eleman sağlamayı amaçladıklarını kaydetti.

Gönül, 2024 yılı Eylül ayı sonu itibariyle 30 şirketin halka arz edildiğini belirterek, “2023 yılında toplam halka arz büyüklüğü 2,5 milyar doları aşan 54 şirketin halka arzını gerçekleştirdik. Sermaye Piyasası Kurulu tarihinin en yüksek halka arz sayısıydı. 2024 yılında Eylül ayı sonu itibariyle 30 şirketin halka arz yoluyla piyasadan yaklaşık 1 milyar 600 milyon dolar değerinde fon sağlamasıyla birlikte şuana kadar 2024 yılı 30 adet şirketi halka arz ettik. Buradaki halka arzlarda asıl başarının yıllarca 1 milyon civarında olan yatırımcı sayısının 7,5 milyona, geçen sene bu rakam 8,5 milyondu. Biraz erime kaydetti burada fakat, tarihi zirvesiyle 8,5 milyon yatırımcının halka arza gösterdiği teveccüh ve borsamıza gösterdiği güven ile gerçekleştirebildik” dedi.

“Sürdürülebilir başarı, azim, sabır ve planlı bir çalışmayı gerektirir”

KTO Başkanı Ömer Gülsoy’da değişen bir dünyada yaşadıklarını anlatarak, alışkanlıkların ve standartların değiştiğini söyledi. Doğru zamanda doğru kararlar vermek için finansal yönetimi iyi bilmek gerektiğini vurgulayan Gülsoy:

“Bazı yatırımcıların hayat standartlarını yükseltmek, birtakım ihtiyaçlarını karşılamak için yüksek vaatlerle bahis sitelerine para yatırdıklarına, sosyal medya üzerinden güvenilirliği olmayan tüyo veya fırsatlara, söylemlere inanarak yatırım yaptıklarını şahitlik ediyoruz. Bireysel yatırımcılar, kolay para diye bir şey yok. Birileri size yüksek getiri vaatlerinde bulunuyorsa kesinlikle inanmayın. Tüyo ve duyumlarla kesinlikle hareket etmeyin. Kolay para kaybetmektir, risktir, bereketsizliktir, kıymet bilmemektir. Kolay para, uzun vadede bir yanılmadan ibarettir. Çünkü gerçek anlamda kalıcı ve sürdürülebilir başarı, azim, sabır ve planlı bir çalışmayı gerektirir” ifadelerine yer verdi.