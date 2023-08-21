Kayseri’de, uyuşturucu ile mücadele merkezinin temeli atıldı

KAYSERİ / EKONOMİ

Yeşilay Uyuşturucu İle Mücadele ve Rehabilitasyon Merkezi’nin temel atma törenine Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki ve Vali Gökmen Çiçek’in yanı sıra kent protokolü, hayırseverler ve vatandaşlar da katıldı.

Törende konuşan Özhaseki, “Kayseri’de güzel, hayırlı bir işin başındayız. Birazdan temel atacağımız merkezde çocuklarımız şifa bulacak. Valimiz geldiği günden itibaren madde bağımlılığı konusunu gündemde tuttu. Bizde bu konuyla ilgili bir toplantı yaptık. Birçok hayırseverimizle, İstanbul’dan gelen hayırseverlerimizle görüştük. Hayat bir mücadele, bu mücadele imtihanlarla dolu. Günümüzdeki imtihan ise bu bağımlılık, bu sıkıntı. Uyuşturucu bir beladır, alkol, kumar bir beladır. Dünya Sağlık Örgütünün hazırlamış olduğu raporda dünya genelinde yaklaşık 3 milyon kişi alkolden ölüyor. Tütün bağımlılığı ile ilgili 7 milyon kişi dünyada hayatını kaybediyor. Türkiye’de 15 milyon insan sigara kullanıyor. İnşallah bu yapacağımız merkezde yavrularımız şifa bulacaklar. Buraya gösterdiğiniz ilgiden dolayı sizlere ve hayırseverlerimize teşekkür ediyorum” dedi.

Vali Gökmen Çiçek ise Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanımız Mehmet Özhaseki’nin önderliğinde, Kayserili hayırseverler, Büyükşehir Belediyesi ve Yeşilay iş birliğinde temeli atılan merkezle ilgili, “Kayseri’de zehir tacirlerine uyuşturucu sattırmayacağımızı en başından beri söylüyoruz. Tek bir gencimizi dahi feda etmeyeceğiz. Bu amaçla kolluk kuvvetlerimizce yapılan operasyonlar ve elde edilen başarılar hepinizin malumu. Fakat elbette bu yeterli değildi. O nedenle uyuşturucu zehrinin pençesine düşmüş olan gençlerimiz içinde bir şeyler yapmalıydık. Tüm sağlık çalışanları profesyonel ekiplerden kurulmuş, modern zamanların ihtiyaçlarını karşılamaya yetecek donanımla sarıp kuşatacak ve uyuşturucunun tüm yıkıcı etkisine inat var oluşun yapıcı devamlılığıyla muhafaza edecek.