Kayserili nakliyeciler lojistik merkez istiyor

HİLAL SÖNMEZ / KAYSERİ

Kayseri Nakliyeciler Sitesi’nde faaliyet gösteren Gülenyüz Nakliyat’ın Yönetim Kurulu Başkanı Yasin Mutlu, aynı zamanda Kayseri Ticaret Odası Meclis Üyesi ve 39. Meslek Komitesi olan Yük ve Yolcu Taşımacılığı Komitesi’nin de üyesi olarak sektörel anlamda faaliyetlerde bulunuyor.

Nakliyeciler Sitesi’nde resmi olması gereken firma sayısının 89 olduğunu ancak sitenin bulunduğu yerleşkenin denetlemeyi zorlaştırması nedeniyle bölgede şu anda 250’den fazla firmanın faaliyette olduğunu söyledi. Yetki belgesi olmadığı halde sektörde iş yapabilen bu firmaların haksız rekabete yol açtığını kaydeden Yasin Mutlu, “Siteyi denetleme yetkisi Ulaştırma Bakanlığında. Ancak bulunduğumuz yerleşkenin giriş çıkışları belli olmayan, düzensiz bir yapılanması olduğu için bu denetlemeler maalesef sağlıklı bir şekilde ilerleyemiyor. Bu durumda haksız rekabete neden oluyor” dedi.

Bölgenin altyapısında da sıkıntı olduğunu aktaran Mutlu, Kayseri gibi bir sanayi şehrine böyle bir nakliyeciler sitesinin yakışmadığını, şehri yöneten kamu kurum ve kuruluşların yetkililerinden kendileri için bir an önce sağlıklı bir yerde yeni bir lojistik merkez inşa etmelerini beklediklerini söyledi. Yasin Mutlu, “Üç organize sanayi bölgesi, bir üretim ağırlıklı serbest bölgesi ve sanayi siteleriyle üretim merkezi olan Kayseri’ye dördüncü organize sanayi bölgesini de kazandırıyoruz. Yeni yatırımların olması ve mevcut işletmelerinde yeni pazarlara açılmasıyla lojistiğe olan ihtiyaç her geçen artacaktır. Bu nedenle bir an önce yeni bir lojistik merkez kurmalıyız” diye konuştu.

Bekledikleri yeni yapılanmanın Lojistik Köy değil, Lojistik Merkez olduğunu özellikle vurgulayan Mutlu, “Biz kesinlikle bir lojistik köy istemiyoruz. İçerisinde gümrük sahasından antrepoya, taşımacılıkla her şeyin bir arada olduğu donanımlı bir lojistik merkez istiyoruz. Ankara Lojistik Merkezi’nin bir küçük versiyonu Kayseri’de hayata geçirilmelidir. Kayseri’ye yakışan da, giriş çıkışları denetlenen ve yönetmesi kolay, modern bir lojistik merkezidir” ifadelerini kullandı.