Kayseri’nin aylık ihracatı yüzde 10,5 arttı

KAYSERİ/EKONOMİ

TÜİK mayıs ayı ihracat verilerini değerlendiren Kayseri Sanayi Odası (KAYSO) Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Büyüksimitci, “Mayıs ayında ihracatımız bir önceki aya göre yüzde 10,54 oranında artarak, 327 milyon 996 bin dolar olarak gerçekleşti. Geçen yılın mayıs ayına göre de yüzde 7,57 oranında bir artışımız var” dedi. 2023 yılı mayıs ayında en çok ihracat yapılan sektörleri ve ülkeleri de açıklayan Büyüksimitci, mobilya sektörünün ihracat kalemleri arasında ilk sıradaki yerini koruduğunu, ardından elektrikli ev aletleri ve kablo geldiğini, en çok ihracat yapılan ülkelerin ise, Almanya, Irak ve ABD olarak sıralandığını söyledi.

“Orta Anadolu Yatırım Havzası oluşturulmasını istiyoruz”

Kayseri Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Gülsoy da açıklanan rakamları değerlendirdi. Gülsoy, “Büyük bir demokrasi örneğinin sergilendiği seçimleri de geride bıraktığımıza göre artık ana gündem maddesi ekonomi olmalıdır. Deprem felaketi bizlere bir kez daha gösterdi ki Marmara bölgesine alternatif şart. Muhtemel İstanbul depremi de göz önünde bulundurularak ülke ekonomisinin geleceği için ‘Marmara Sanayi Havzası’ yedeklenmeli. Bu sebeple ülkemizin dengeli kalkınmasına paralel şekilde 'Orta Anadolu Yatırım Havzası' oluşturulmasını istiyoruz. Devletimizin vereceği desteklerle bunu başarabilecek potansiyele fazlasıyla sahibiz. Burada güçlü, nitelikli ürün üreten, yeşil dostu bir sanayi havzası oluşturulmalı. Cumhuriyetimizin 100’ncü yılında hedefimiz daha da büyük. Hedeflerimizi tutturmamız için ihracattaki sorunların çözümüne odaklanmalıyız. En zorlu koşullarda dahi yatırım, istihdam, üretim ve ihracat odaklı yaklaşımımızla ekonomimizi büyütmeye ve güçlendirmeye devam diyoruz. Tüm zorluklara rağmen dimdik ayakta duran, memleketi ve ülkesi için üretmeye devam eden, yüzlerimizi güldüren tüm ihracatçı üyelerimizi, iş insanlarımızı ve emektar çalışanlarımızı can-ı gönülden tebrik ediyorum” diye konuştu.

“İthalatımız düştü”

Kayseri OSB Başkan Mehmet Yalçın da, TÜİK tarafından açıklanan Mayıs ayı dış ticaret rakamlarını değerlendirerek, “Kayseri, Mayıs ayında 327 milyon 996 bin dolar tutarında ihracat gerçekleştirirken, şehrimizin ilk 5 aylık ihracat rakamı ise 1 milyar 513 milyon 369 bin dolar civarında olmuştur. Kayseri’nin 2022 yılı ilk 5 aylık ihracat rakamı ise 1 milyar 641 milyon 15 bin dolar olarak gerçekleşmişti. Bu rakamları karşılaştırdığımızda 2023 yılı ilk 5 aylık ihracatımızda önceki yılın aynı dönemine göre yaklaşık yüzde 9’luk bir düşüş olduğu görülmektedir. Kayseri’nin 2023 yılı Mayıs ayı ithalatı 154 milyon 101 bin dolar olmuş, ithalatımız 2023 yılı ilk 5 ayında 679 milyon 856 bin dolar seviyesinde gerçekleşmiştir. 2022 yılı ilk 5 aylık ithalat rakamının 869 milyon 858 bin dolar olduğuna baktığımızda, ithalat rakamımızda da ciddi bir düşüş olduğu gözlemlenmektedir” ifadelerini kullandı.