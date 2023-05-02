Kayseri’nin en büyük ikinci sektörü dernekleşti

Hilal SÖNMEZ



KAYSERİ - Kayseri Çelik Kapı Sanayicileri ve iş Adamları Derneği (KAPSİAD) 2023 yılı başında faaliyetlerine başladı. Haziran ayında ilk genel kurulunu yapmaya hazırlanan derneğin kurucu başkanı ve aynı zamanda Kayseri Sanayi Odası (KAYSO) 14. Meslek Komitesi Başkanı olan Köksal Kaya, Kayseri çelik kapı sektörü ve derneğin hedefleriyle ilgili EKONOMİ’ye açıklamalarda bulundu.

Çelik kapı sektörünün dünyada 4,7 milyar dolarlık ticaret hacmi olduğunu paylaşan Kaya, “Şunu çok rahat söyleyebiliriz, Kayseri, çelik kapı sektöründe hem üretim hem de ticaret kapasitesi bakımından Türkiye’de ilk sırada yer alıyor. Totalde 4,7 milyar dolarlık dünya ticaretinden Türkiye’nin aldığı yüzde 5 buçukluk payın tamamı neredeyse Kayserili sanayiciler tarafından gerçekleştiriliyor. Yaklaşık olarak 250 milyon dolarlık ihracat yapıyoruz. Mobilya sektöründen sonra Kayseri’nin ikinci büyük sektörüyüz.

Kayseri Sanayi Odası ve Kayseri Ticaret Odası verilerine göre şehrimizde 150 civarında firma sektörde faaliyet gösteriyor. 2021 verilerine göre ise Kayseri’nin toplam ihracatının yüzde 8,6’sını biz gerçekleştirdik. Ancak bu rakamlar bizler için yeterli değil. Çok büyük bir Pazar var ve bizler de bu pazardan daha fazla pay almalıyız. Derneğimizin ana amacı da zaten sektörümüzün dünya ticaretindeki payını artırmak” dedi.

Şu anda 50 üyesi olan KAPSİAD’ın Haziran ayında genel kurul yapacağını paylaşan Köksal Kaya, ilerleyen süreçte kentteki tüm üreticileri derneğe üye yapmak için çeşitli organizasyonlar düzenleyeceklerini ve Eylül ayında da Kayseri’de bir fuar gerçekleştirmeye hazırlandıklarını söyledi. Kaya, “Kayseri mobilya ile öne çıkıyor ama çelik kapı sektörü de bizim ikinci büyük sektörümüz olmasına rağmen gereken önemi maalesef görmüyor. Türkiye’nin çelik kapı sektöründe lider şehriyiz, çok fazla üreticimiz ve yan sanayide faaliyet gösteren firmamız var.

Ancak buna rağmen kurumsallaşmayı yeterince sağlayamadık. Üreticilerimiz de kendi kimliklerinin farkında değil. Üreticilerimize yaptıkları işin büyüklüğünü fark ettirecek, kurumsallaşmalarını sağlayacak ve ortak hareket kabiliyeti geliştireceğiz. Daha sonra çelik kapının üretim üssünün Kayseri olduğunu yapacağımız fuarlarla kanıtlayacağız. Yeni Pazar ve Ar-Ge çalışmaları yaparak, sonuçlarını üyelerimizle paylaşacağız. Avrupa standartlarında imalat yapmalarını sağlayacağız. Ayrıca neredeyse tüm dünyaya ihracat yapmamıza rağmen, en büyük ithalatçı olan ABD pazarına yeterince giremedik. ABD pazarında da güçleneceğiz” diye konuştu.



“Yeşil pasaport, iş bağlantısı ve ihracat demek”

Yaklaşan seçimler nedeniyle, her kademede siyasilerden ve yöneticilerden de sektörlerine yönelik çeşitli beklentileri olduğunu belirten Kaya, “Yeşil pasaport için uygulanan barem düşürülsün ki iş dünyamızın daha fazla yeşil pasaport alma hakkı olsun. Daha fazla yeşil pasaport, daha fazla iş bağlantısı ve ihracat demek. Sanayi alanlarındaki problemler çözülmeli. Toprak yatırımı işletme sermayesini daraltmamalı. İhracatçının finansal anlamda rahatlaması için ilave krediler olmalı. Üniversite sanayi işbirlikleri ile istihdam noktasında yaşanan sıkıntılara çözüm aranmalı” ifadelerini kullandı.



