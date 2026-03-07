Kayseri’nin köklü markası Çarşıbaşı Gıda 80 yaşında

KAYSERİ/EKONOMİ

1946 yılında Kayseri’de temelleri atılan Çarşıbaşı Gıda, geride bıraktığı 80 yıllık yolculuğunu şirket çalışanlarıyla birlikte kutladı. Farklı birimlerde görev yapan çalışanların bir araya geldiği iftar programında birlik, dayanışma ve kurum kültürü vurgusu öne çıktı. Gecede konuşan Çarşıbaşı Gıda Genel Müdürü Lütfi Çarşıbaşı, markanın 80 yıllık yolculuğunun ardındaki en büyük gücün çalışanlar olduğunu belirterek şunları söyledi: “Çarşıbaşı’nın 80 yıllık hikâyesi; emek, güven ve birlikte üretmenin hikâyesidir. Bu yolculuğun gerçek sahipleri çalışanlarımızdır. Bu nedenle 80. yılımız için hazırladığımız özel logoyu ilk olarak Çarşıbaşı ailesiyle paylaşmak istedik.”

Kayseri’de başlayan yolculuğunu bugün güçlü bir marka kimliğiyle sürdüren Çarşıbaşı Gıda, geleneksel lezzetleri modern üretim anlayışıyla buluştururken halihazırda 29 ülkeye sattığı ürünlerini daha geniş coğrafyalara taşımayı hedefliyor. Şirketin 80. yılı için hazırlanan özel logo ve yıl boyunca gerçekleştirilecek etkinlikler, Çarşıbaşı Gıda’nın köklü geçmişini ve geleceğe dönük vizyonunu simgeleyen çalışmaların ilk adımı olarak değerlendiriliyor.

Çarşıbaşı Gıda’nın 80. yılı için hazırlanan özel logo, markanın köklü geçmişini ve geleceğe uzanan vizyonunu simgeliyor. Kurumsal mirası vurgulayan logo tasarımı, markanın 80 yıllık yolculuğunu temsil ederken, aynı zamanda Çarşıbaşı’nın gelenekten aldığı gücü geleceğe taşıma kararlılığını da ifade ediyor. Çarşıbaşı Gıda, köklü geçmişinden aldığı güçle önümüzdeki dönemde hem Türkiye’de hem de uluslararası pazarlarda büyümeyi hedefliyor. Marka, H. Hamdi Çarşıbaşı’nın 4. nesil torunları tarafından geleneksel Türk tatlı ve şekerleme kültürünü modern perakende ve marka deneyimi anlayışıyla birleştirerek yeni nesil mağaza konseptleri ve global marka yatırımları üzerinde çalışmalarını sürdürüyor.