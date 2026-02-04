Kayseri’nin yatırım iştahı yeni OSB’leri şehre kazandırıyor

HİLAL SÖNMEZ/EKONOMİ

Kayseri Sanayi Odası (KAYSO) Ocak Ayı Olağan Meclis Toplantısı gerçekleştirildi. Meclis Başkanı Abidin Özkaya Başkanlığındaki toplantıya meclis üyeleri, meslek komitesi üyeleri, yüksek istişare kurulu üyeleri ve kayseri genç girişimciler icra komitesi üyeleri katıldı. KAYSO Meclis Başkanı Abidin Özkaya, enflasyonla mücadelede 2026 yılında 2025 yılına göre daha belirgin ve olumlu gelişmelerin olacağını öngördüklerini belirterek, “Ancak burada dikkat edilmesi gereken husus, üretimi zorlaştırarak ve üretimi azaltarak değil, aksine üretimi kolaylaştırarak ve talepten çok üretim yaparak mücadele edilmesi. Ekonomide en basit fiyat kuralının arz-talep dengesine göre kurulduğu gerçeği unutulmamalı. 2026 yılında beklenen enflasyonun yüzde 23’ler civarında olması öngörülürken, bu oranın da hâlâ yüksek olduğu bir gerçek” açıklamasını yaptı.

KAYSO Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Büyüksimitci de, enflasyonla mücadelede somut sonuçların daha belirgin şekilde hissedileceği bir döneme girildiğine inandığını ifade etti. Kalıcı ekonomik istikrar için yapısal adımların kararlılıkla atılması gerektiğini vurgulayan Büyüksimitci, “Üretimi ve yatırımı merkeze alan ekonomi politikaları, sanayimizin güçlenmesine ve sürdürülebilir kalkınma hedeflerimize ulaşmamıza katkı sağlayacaktır” ifadelerini kullandı.

“Üretimin Anadolu’ya yayılması son derece kıymetli”

Konuşmasında Orta Anadolu Üretim Havzası vizyonuna da değinen Büyüksimitci, 2016 yılında gerçekleştirdiğimiz sanayi gecemizde, Orta Anadolu Üretim Havzası vizyonunu ilk kez Kayseri Sanayi Odası olarak Sayın Cumhurbaşkanımıza arz etmiş, bölgemizin üretim gücünü ve potansiyelini o gün açık bir şekilde ifade etmiştik. Bugün gelinen noktada, bu vizyonun somut adımlarla hayata geçiriliyor olması, üretimin Anadolu’ya yayılması, sanayide sürdürülebilir büyümenin sağlanması ve bölgemizin rekabet gücünün artırılması açısından son derece kıymetlidir” diye konuştu.

4. OSB’de arsa tahsisleri sürüyor

Kayseri’nin güçlü sanayi kültürü ve yüksek yatırım iştahına sahip bir şehir olduğunu vurgulayan Büyüksimitci, şehrin 4’üncü Organize Sanayi Bölgesi olan Erciyes OSB’de arsa ön tahsislerinin devam ettiğini, önümüzdeki aylarda altyapı çalışmalarına başlanacağını açıkladı. Ayrıca Geri Dönüşüm İhtisas OSB ile Uzay, Havacılık ve Savunma Sanayi İhtisas OSB projelerinin de sürdüğünü belirten Büyüksimitci, yaklaşık 323 hektarlık alanda kurulacak olan Uzay, Havacılık ve Savunma Sanayi İhtisas OSB’nin Kayseri sanayisi açısından tarihi bir adım olduğunu ifade etti. Bu projenin tam kapasiteye ulaşmasıyla yaklaşık 4 bin nitelikli istihdam sağlanmasının ve ihracata 1 milyar doların üzerinde katkı sunulmasının öngörüldüğünü belirten Büyüksimitci, projenin yerli ve milli üretime önemli katkılar sağlayacağını söyledi. Sürdürülebilirlik ve verimlilik noktasında da firmalara seslenen Büyüksimitci, “Kayseri Model Fabrikamız aracılığıyla, yalın üretim, verimlilik ve dijital dönüşüm alanlarında eğitimler vermeye, mentörlük hizmetleri sunmaya 2026 yılında da kararlılıkla devam edeceğiz” dedi.