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Kazakistan’daki yatırım olanakları Mersin’de tanıtıldı

Yenilenebilir enerji, tarımsal sanayi ve madencilik olmak üzere pek çok alanda önemli yatırım fırsatları sunduklarını belirten Kazakistan Jambıl Bölge Valisi Karashukeev Yerbol Shyrakpayuly, Jambıl Yatırım Ofisi’nde Türk yatırımcılara yönelik bir departman oluşturduklarını ifade ederek, Mersinli iş insanlarını ülkesine davet etti.

Haber Merkezi
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Kazakistan’daki yatırım olanakları Mersin’de tanıtıldı
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MERSİN/EKONOMİ

Mersin Ticaret ve Sanayi Odası (MTSO) ile Kazakistan Cumhuriyeti Başkonsolosluğu işbirliğinde Kazakistan Ülke Tanıtım Toplantısı düzenlendi. Kazakistan’ın yatırım ve ticaret imkânlarının anlatıldığı etkinlikte konuşan Kazakistan Jambıl Bölge Valisi Karashukeev Yerbol Shyrakpayuly, Türkiye’nin Kazakistan için önemli stratejik ortaklardan biri olduğunu söyledi. Mersin’in özellikle nükleer enerji yatırımı konusundaki deneyimlerini önemsediklerini aktaran Shyrakpayuly, Silifke ve Gülnar’ın deneyimini yakından inceleyip Jambıl Bölgesi’ne taşımak istediklerini bildirdi.

Jambıl’ın 1 milyon 200 bin nüfusuyla Kazakistan’ın güneyinde bir bölge olduğunu kaydeden Shyrakpayuly, “Batı Avrupa ile Batı Çin ulaşım koridorunda bulanan kara, demiryolu ve havayolu gücüyle önemli lojistik imkânlar sunan bir bölgeyiz. Tarımdan nükleer enerjiye, güneş ve rüzgâr gibi yenilenebilir enerjiden maden yatırımlarına, tarım sanayisinden inşaat ve altyapıya kadar birçok alanda önemli fırsatlar sunuyoruz. Türk yatırımcıları desteklemek adına Jambıl Yatırım Ofisi’nde Türkçe bilen bir departman oluşturduk. Yüzölçümü 16 bin metrekare olan alanda 25 milyon tonu keşfedilmemiş toplam 27 milyon ton bakır rezervi bulunduğu düşünülüyor. Kanadalı büyük bir şirket çalışmalara başladı. Kireç taşı, kum, çakıl, granit dahil olmak üzere önemli yapı malzemesi rezervlerine sahibiz. Büyük miktarda fosforit, kömür, kaya tuzu kurşun, çinko ve alçı içeren hammadde potansiyelimiz bulunuyor. Tarımsal üretimde çok güçlü olmamıza rağmen ürünleri işleyecek fabrikalarımız yok. Mersinli yatırımcıları özel ekonomik bölgelerdeki avantajlardan yararlanmaya davet ediyorum” dedi.

“Kazakistan Asya’da bir dağıtım merkezi olabilir”
MTSO Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Mustafa Özdamar, kardeşlik bağlarıyla bağlı iki güzel ülkenin ekonomik ve sosyal gelişimine katkı sunmanın herkesin görevi olduğunu vurguladı. Mersin ve Kazakistan arasındaki dış ticaretin dengeli hale getirilmesi gerektiğini dile getiren Özdamar, “Ticaretimiz sadece birkaç ürüne odaklanmamalı, ticaret ve yatırımlar dengeli olmalı ve birbirini desteklemeli. Kazakistan; fosil yakıtlar, madenler açısından ham madde zengini bir ülke ama hammadde kadar önemli olan konu bunları işlemek, ürüne ve katma değere dönüştürüp dünyayla buluşturmak. Mersin, sanayide dünya standartlarında üretim yapan bir kent. Bu konuda Kazakistan’la her düzeyde işbirliğine hazırız. Kazakistan Mersin adına Asya’da bir üretim, yatırım ve dağıtım merkezi olabilir. Yapılacak şey, bu iki kardeş ülkenin, kardeşlik hukukuna yaraşır şekilde birbirine destek vermesidir” diye konuştu.

Konuşmaların ardından Mersin ve Kazak firmaları arasında ikili iş görüşmeleri gerçekleştirildi.

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