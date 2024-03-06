Kazım Kurt’tan örnek proje

ESKİŞEHİR

Odunpazarı Belediyesi, Lösemili Çocuklar Sağlık ve Eğitim Vakfı (LÖSEV) iş birliği ile lösemili ve onko çocukları yaşatmak için Çankaya Mahallesi’ne park yaptı. 4220 m2 alan üzerine yapılan parka, LÖSEV Parkı adı verildi. LÖSEV’in ‘Parkım Doğal Olsun Projesi’ kapsamında yapılan parkta çocuk oyun alanı, fitness alanı, yürüyüş yolları ve oturma alanlarının yanı sıra mahalle halkının ücretsiz olarak kullanabileceği bir halı saha yer alıyor.

LÖSEV Parkı’nın açılışında konuşan Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt, LÖSEV'in reklamının yapılacağı bir parkın açılması isteği geldiği zaman tereddütsüz kabul ettiklerini açıkladı. LÖSEV Parkı’nın Odunpazarı Belediyesi Meclisinde oy birliği ile kabul edilerek yapıldığını belirten Kurt, “Hayat, yaşam en önemli şey. Hele korunmasız çaresiz çocuklar için bu işin yapılması tarifi mümkün olmayan bir duygu. Üstün Ezer Hocam neler yaşıyor onu bilemiyorum, ama biz bunu anlatırken bile duygulanıyoruz” diye konuştu.

“Fitrenizi LÖSEV’e verin”

Ramazan ayının yaklaştığını vurgulayarak, vatandaşlara seslenen Kazım Kurt, “Fitremizi ve sadakamızı LÖSEV’e verelim. Buralarda işe yarasın, çünkü buralardaki yardımlar doğrudan insana dokunan yardımlar. Burası insanı kurtaran, onurlu bir vakıf. Ben o nedenle LÖSEV’in bütün çalışanlarına teşekkür ediyorum. Eskişehir'deki arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum. Onlara her türlü desteği vermeye hazır olduğumuzu bir kez daha sizin huzurunuzda söylüyorum” dedi.

Park açılışında konuşan LÖSEV’in Kurucu Başkanı Üstün Ezer, bütün çocukların zengin, fakir, doğulu, batılı ayrımı yapılmadan aynı sağlık, eğitim haklarına ve aynı yaşam ortamlarına sahip olmaları gerektiğinin altını çizdi. Bu felsefeden yola çıkarak 25 yıl önce LÖSEV'i kurduklarını açıklayan Ezer, “Çocuklarımızı ölümden kurtarmak için çıktığımız bu yolda kısa sürede yüzde 92 başarıya ulaştık. Daha sonra da yeni hastanemizle birlikte yüzde 94 başarıya ulaştık. Şimdi kök hücre çalışmalarıyla, kansere karşı hücrelerin üretilmesi çalışmalarıyla çok yakında sizlere daha büyük müjdeler vereceğiz. Ve yüzde 100 başarıyı mutlaka yakalayacağız” ifadelerini kullandı.