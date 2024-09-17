KBB Genel Sekreteri Baraçlı: Kandıra tarihi ve yaz turizmi için önemli bir merkez

EKONOMİ / KOCAELİ

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Dr. Hayri Baraçlı, Kocaeli’nin yaz turizminde önemli merkezlerinden biri olan Kandıra’da incelemelerde bulundu.

Kandıra Belediye Başkanı Erol Ölmez ile bir araya gelen Baraçlı, önümüzdeki yaz sezonu için planlanan projeleri değerlendirdi. Büyükşehir’in Kandıra’ya turizmden tarıma, ulaşımdan spora kadar geniş alanda çok önemli yatırımlar yaptığına değinen Baraçlı, ‘’Kandıra keşfedilmeyi bekleyen bir cevher. Bugün yaptığımız incelemelerle Kandıra’yı önümüzdeki yaza hazırlayacak projeleri şimdiden ele aldık’’ ifadesini kullandı.

“Turizm merkezimiz Kandıra’yı tüm Türkiye tanıyacak”

Kandıra’da Osman Gazi’nin silah arkadaşı ve Kocaeli fatihi Akçakoca Bey’in anıt mezarını ziyaret eden Baraçlı, aynı zamanda Mavi Bayraklı plajların yer aldığı Kandıra sahillerinde de incelemelerde bulundu. Kandıra’nın tarihi ve yaz turizmi için önemli bir merkez olduğunu belirten Genel Sekreter Baraçlı, “Kandıra ilçemiz, sahilleri ve doğa güzelliğiyle keşfedilmeyi bekleyen bir cevher. Büyükşehir Belediyesi olarak Kandıra’mıza önümüzdeki sezonda yapılacak yatırımları ve projeleri belediye başkanımızla görüştük. Büyükşehir olarak yatırımlarımız aralıksız devam edecek. Turizm merkezimiz Kandıra’yı tüm Türkiye tanıyacak” şeklinde konuştu.