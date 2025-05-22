KBSD Başkanı Hoplamaz: Kazan patlamaları eğitim ve denetimle önlenebilir

Kazan ve Basınçlı Kap Sanayicileri Derneği (KPSD) Başkanı Hamdi Hoplamaz, Türkiye’de her yıl onlarca kazan patlaması meydan gelerek, can kayıpları ve maddi hasara yol açtığını, ancak bunun önlenebileceğini bildirdi.

Geçtiğimiz günlerde İstanbul ve Gaziantep’te yaşanan kazan patlamalarının konunun önemini gösterdiğini vurgulayan Hoplamaz, kazanların işletilmesi süresince prosedürlerin uygulanması ve denetlenmesi gerektiğini kaydetti. Hoplamaz, “Ülkemizde buhar kazanları, ‘TS 2025 Buhar Kazanları İşletme, Muayene ve Bakım Genel Kurallarına’ uygun şekilde işletilmemekte ve periyodik bakımları düzenli yapılmamaktadır. Ayrıca, kanunen gerekli olan Mesleki Yeterlilik Kurumu (MYK) belgeli kazan operatörü çalıştıran işletme sayısının oldukça sınırlı olduğu gözlemlenmektedir” dedi.

KBSD olarak üzerinde çalıştıkları en önemli konunun kazan patlamalarının önlenmesi olduğunu vurgulayan Hoplamaz, İstanbul ve Konya'da yer alan ve KBSD’nin paydaşı olduğu iki adet MYK onaylı kazan operatörü eğitim ve sınav merkezi bulunduğunu, bu merkezlerde buhar kazanı, sıcak su kazanı ve kızgın yağ kazanı operatörlüğü eğitimlerinin hem teorik hem uygulamalı olarak verildiğini belirtti.

“İşletmeler operatörleri eğitim merkezine göndermeli”

Eğitim sonunda yapılacak sınav ile operatörlerin MYK onaylı belge almaya hak kazandığını söyleyen Hoplamaz, “İşletmelerin bu eğitim merkezlerine operatörlerini göndererek MYK belgesi almaları sağlanabilir” ifadesini kullandı. Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile buhar kazanlarının işletme, bakım ve muayenelerinin revize TS 2025’e uygun denetlenmesi konusunda görüşmelerinin devam ettiğini aktaran Hoplamaz, Avrupa’da uzun yıllar rastlanmayan kazan patlamalarını Türkiye’de de tamamen ortadan kaldırmanın mümkün olduğunu sözlerine ekledi.