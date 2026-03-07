KCETAŞ, 2026’nın ilk yatırımını Kartal Kavşağı’na yapıyor

HİLAL SÖNMEZ/KAYSERİ

Kartal Kavşağı ve Bağlantı Yolları Projesi kapsamında Kayseri ve Civarı Elektrik Türk A.Ş. (KCETAŞ), Büyükşehir Belediyesi’nin ulaşım altyapısına paralel olarak enerji hatlarında da kapsamlı bir güçlendirme sürecini devreye aldı. Toplam 2 milyon 870 bin TL keşif bedeline sahip yatırım ile şehrin ana arterlerinde bulunan elektrik altyapısı yenilenerek enerji arz güvenliğinin arttırılması hedefleniyor. KCETAŞ Genel Müdürü Ahmet Emin Kilci, yürütülen çalışmalar hakkında açıklamalarda bulundu. Genel Müdür Kilci, “Özellikle Hunat Mahallesi ve Seyyid Burhaneddin Caddesi bölgesinde, indirici trafo merkezleri arası fider güçlendirme çalışmalarına başladık” dedi. Kilci, projenin enerji arz güvenliğine önemli katkı sağlayacağını vurguladı.

KCETAŞ olarak yeni yılın ilk yatırımının bu proje olduğunu belirten Kilci, “Bu projeyle 2026 yılının ilk projesine, start verdik. Bu vizyoner projede bizlere iş birliği ve destek veren, Kayseri’mizin her alanda daha modern ve yaşanabilir bir kent olması için büyük emek harcayan Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanımız Dr. Memduh Büyükkılıç’a teşekkürlerimi sunuyorum. Kayseri’ye daha nice kaliteli hizmetler sunmaya devam edeceğiz” diye konuştu. Büyükşehir Belediyesi’nin ulaşım projeleriyle entegre şekilde ilerleyen çalışmalar sayesinde, hem Kartal Kavşağı ve Bağlantı Yolları Projesi’nin yapım süreci destekleniyor hem de bölgedeki vatandaşlara daha kesintisiz ve kaliteli enerji sunulması amaçlanıyor.