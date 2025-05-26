KEBB Başkanı Ahmet Aras: "Belediyeler, bırakın yatırım yapmayı, maaşları zor ödüyor”

DUYGU GÖKSU / İZMİR

Kıyı Ege Belediyeler Birliği meclis toplantısı Kaya İzmir Thermal & Convention Hotel’de yapıldı. Kıyı Ege Belediyeler Birliği (KEBB) ve Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, belediyelerin, gelirlerindeki azalma, ağırlaşan ekonomik tabloda gelir adaletsizliği, enflasyonla boğuştuğunu vurgulayarak, “Merkezi yönetim, yerel yönetimleri kendilerine yük olarak görüyor. Merkezi yönetimden gelen paylar, gerçek ihtiyaçları karşılamaktan çok uzakta. Türkiye’deki belediyelerde bırakın yatırım yapmayı ya da yeni bir uygulamayı hayata geçirmeyi maaşları ödeyebilmek için kırk dereden su getiriyor” dedi.

Özellikle, turizm bölgelerinde yaz ve kış nüfuslarının farkına değinen Aras, “Yaz mevsiminde nüfus çok arttığı için, gelir paylarının resmi nüfusa göre sabit tutulması kabul edilemez bir uygulama. Yasa çıkarmak şu anki Cumhurbaşkanlığı yönetim sisteminde çok kolay. Bu konuda belediyelerin gelirlerini artırıcı kararlar almak zor olmasa gerek. Belediyeleri bu konuda rahatlatmak zor değil. Belediyeler savruk olamaz, çünkü İçişleri Bakanlığı tarafından denetleniyor. Suiistimal varsa hemen tespit ediliyor. Belediyeler bu şekilde şeffaf yönetilirken, gelirlerin de denetlemelere göre artırılması gerekiyor. Belediye başkanları ekonomik zorluklarla boğuşmak yerine hizmete yöneltilmeli” diye konuştu.

“Yeni gelir kaynakları ortaya konmalı”

Dünyada yerel yönetimler güçlendirilmeye çalışılırken, Türkiye’de belediyelerin zayıflatılmaya çalışıldığını ifade eden Aras, “Yetkiyi verin, denetimi yapın. Belediyelere, belediye meclislerine, başkanlarına, encümenlerine güvenin. Merkezi yönetim, yerel yönetimleri kendilerine yük olarak görüyor. Siz belediyeleri zayıflatarak bir yere varamazsınız. Çünkü bir kenti, en iyi orada seçilenler bilir. Bu tür sıkıntıların giderilmesi için Belediye Gelirleri Kanunu acilen düzenlenmeli. Belediyeler doğalgazdan hala pay alamıyor. Konutlar milyon dolarlar satılırken belediyelerin aldığı emlak vergileri çok düşük kaldı. Yeni gelir kaynakları ortaya konmalı” ifadelerini kullandı.