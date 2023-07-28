Keles Kirazı coğrafi işaret aldı

ALİ ŞAHİN/BURSA

Daha önce Tarım A.Ş. aracılığıyla BlackBursa markasıyla siyah inciri tescilleyen Bursa Büyükşehir Belediyesi, Yenişehir Biberinin ardından Bursa Kestanesi ve Keles Kirazı ile ilgili başlattığı coğrafi işaret alma çalışmalarının meyvelerini toplamaya başladı. Yapılan inceleme ve analiz sonucunda, Türk Patent ve Marka Kurumu tarafından ‘Keles Kirazı’na Coğrafi İşaret ve Tescil Belgesi verildi. Bursa’nın tarımsal alanda marka değerinin yükseltilmesi için çok önemli çalışmalar yaptıklarını belirten Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, “Bursa kestanesi ve Keles kirazı ile ilgili tescil için çalışıyorduk. Keles kirazı ile ilgili süreç tamamlandı ve coğrafi işaret tescilini aldık. Bursa kestanesiyle alakalı da son aşamaya geldik. Ürünlerimizin dünya literatürüne girmesi adına bu tescil önemli ve değerli. Amacımız bu tescilleri daha da artırmak” dedi. Dünya genelinde coğrafi işaret tescilli ürünler milyarlarca dolarlık pazar payına sahip olurken, Bursa’nın Coğrafi İşaret ve Tescil Belgeli ürün sayısı 30’a ulaştı.