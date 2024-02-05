Kemalpaşa OSB, İSO 14064 belgeli ilk OSB oldu

İZMİR / EKONOMİ

Söz konusu belge ile KOSBİ, üye sanayi kuruluşlarının karbon ayak izi ölçümlerine katkıda bulunarak alacakları belgeler ile özellikle Avrupa ülkelerine ihracat yapan firmaların önünü açacak. KOSBİ Bölge Müdürü Mükremin Zülkadiroğlu, belgelendirme noktasında yürütülen çalışmaları tamamladıklarını ve bu kapsamda farkındalık eğitimi ve katılımcıları bilgilendirme semineri de yaptıklarını vurguladı.

Katılımcıların bu kapsamda ihtiyaç duyacakları enerji alım noktasındaki karbon ayak izi ölçümlerine katkıda bulunmayı, danışmanlık sağlamayı, bilgi ve belge konusunda yardımcı olmayı hedeflediklerini söyleyen Zülkadiroğlu, “Özellikle Avrupa’ya ihracat yapan firmaların önünü açmak, zorunluluklarını hatırlatmak ve güncel mevzuatları takip ederek onlara yardımcı olmak istiyoruz. KOSBİ yönetimi olarak her anlamda kendimizi geliştirerek, güncel değişim ve dönüşümlere ayak uydurarak değişen mevzuatları yakından takip ederek katılımcılarımıza yol göstermeye devam ediyoruz” dedi.

“KOSBİ yönetimi artık daha yetkin”

Delta Rising Danışmanlık Genel Müdürü Nagehan Öztürk Muaf ise yaptığı konuşmada kurum ve kuruluşların günümüzde ve gelecekte oluşabilecek riskleri fırsatlara dönüştürebilmek için ulusal ve uluslararası iklim değişikliği politikalarını belirlemekte ve sera gazı risklerini azaltacak önlemleri yönetmekte olduklarını vurguladı. Bu kapsamda bu rapor ile KOSBİ faaliyetlerinin; iklim değişikliğine olan etkisinin hesaplanması, ISO 14064-1:2018 standardına uygun olarak raporlanması, Karbon Yönetim Planı oluşumuna katkıda bulunulması, KOSBİ bünyesinde bulunan alt yüklenici firmaların iklim değişikliği, enerji verimliliği ve sürdürülebilirlik konularında bilinçlenmesi ve bilinci artırılması amacıyla hazırlandı. Söz konusu çalışma KOSBİ için GHG Protokolü tarafından hazırlanan Sera Gazı Protokolü Kurumsal Hesaplama ve Raporlama Standartları ve ISO 14064-1:2018 standartları temel alınarak yapıldı” dedi.