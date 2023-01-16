Kendi Kendine Yeten Şehir ‘Kahramanmaraş’

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, şehir genelinde turizmden, çevreye, sanayiden alt ve üstyapı yatırımlarına kadar hayata geçirilen yatırımlarla ilgili açıklamalarda bulundu. Kahramanmaraş’ın coğrafi bölgeler arası stratejik bir konumda olduğunu belirten Başkan Hayrettin Güngör, şehrin tüm aktörleriyle sahip olduğu potansiyeli daha da artırmayı hedeflediklerini belirtti. Açıklamalarında Büyükşehir Belediyesi tarafından 2019’dan 2023’e hayata geçirilen projelere de değinen Başkan Güngör, 4 Milyar TL’yi aşan yatırımlar hakkında bilgiler paylaştı.

Büyükşehir’den 4 Milyar TL

Başkan Hayrettin Güngör, “2019 yılından günümüze kadar KASKİ dâhil şehrimize toplamda 4 Milyar TL’lik yatırım kazandırdık. Yıllar itibariyle de yatırımlarımız artarak devam ediyor. 2022 yılında ise yatırım miktarımız 2,6 Milyar TL. Bu seviyelere ulaşmamızda mali yapımızı disipline etmemizin çok büyük katkısı oldu. Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde hükümetimiz, milletvekillerimiz tüm paydaşlarımızla birlikte kahraman şehrimizin katma değerini artırmak, daha da ileriye taşımak için gayret ediyoruz” diye konuştu.

Kahramanmaraş’ta Dönüşüm Seferberliği

Şehirde tamamlanan ve devam eden dönüşüm projelerinden bahseden Güngör, “Onikişubat ve Dulkadiroğlu ilçelerimizin yapı stokunun yüzde 40’ının yenilenmesi gerekiyor. Bu dönüşüm zaman alan ve maliyetli bir süreç. Biz şehrimizin tarihi dokusunun da yer aldığı alanlarda hem Kültür Yolu oluşturma hem de bu alanları ortaya çıkarmak için ilk günden kolları sıvadık. Tarihi Maraş Kalemizi restore ederek hemşehrilerimizin hizmetine sunduk. Kalede bayrağımızın olduğu alanda Milli Mücadelemizin dönüm noktalarından Bayrak Olayı’nı anlatan bir proje hayata geçireceğiz. Kapalı Çarşımızın cephesini baştan uca yenileyerek şehrimizin tarihi dokusuna uygun hale getirdik. Bölgedeki tarihi hamamın da kamulaştırma süreci başladı. Kamulaştırmanın tamamlanmasının ardından restorasyona başlayacağız. Acemli Camii ile Kale arasındaki dönüşüm projemizde de son aşamaya geldik. İnşallah önümüzdeki süreçte bu projemizi de hayata geçireceğiz. Butik otel, kültür merkezi ve çarşısıyla cazip bir alan oluşturacağız” dedi.

Şehrin Kalbi Yenileniyor

Başkan Güngör açıklamalarına şu şekilde devam etti: “Şehir merkezimizdeki eski özel idare binamızın bulunduğu alanda kentsel dönüşüm projesi başlattık. Bu bina vatandaşlarımız tarafından da yoğun eleştiri alıyordu. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığımızla görüşerek yaklaşık 40 dönümlük adayı kentsel dönüşüm alanı ilan ettik. Tarihi dokumuzu da bozan eski il özel idare binasının yıkımını gerçekleştirdik. Bölge için çok önemli, şehrimizin gelecek yıllarına da damga vuracak bir proje hazırladık. İçerisinde iş yerleri, şehir meydanı, otel ve kapalı otoparkın yer aldığı bir proje olacak. Şuan bölgedeki hak sahiplerine yönelik değerlemeler yapılıyor. İnşallah bu süreçlerin ardından bölgede tüm hemşehrilerimizin beğenisini kazanacak projemizi yükselteceğiz.”

Tekke’li Hak Sahiplerine 750 Konut

“Şehir merkezindeki bir diğer dönüşüm projemiz de Tekke Mahallesi’nde. Buradaki yapı stoğunun yenilenmesi gerekiyor. Önceki dönemlerde bölge ile ilgili adımlar atılmıştı. İfade ettiğim gibi bu süreçler maliyeti yüksek süreçler. Bu bölge için de Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığımızla görüştük ve süreci kendilerine devrettik. Bu kapsamda hak sahipleri için 750’nin üzerinde yeni konut ürettik. Bu yeni konutlar kısa süre içerisinde tamamen bitecek. Bundan sonraki süreçte de alanda yapım çalışmaları başlayacak. Alan için bölgenin dokusuna uygun, Kahramanmaraş’a yakışır bir proje hazırladık. Bu çalışmamız da şehrimize önemli bir değer katacak.”

Tarihi Ayağa Kaldırıyoruz

“Büyükşehir Belediyesi olarak şehrin turizmini hareketlendirmek için hazırladığımız projeleri bir bir hayata geçiriyoruz. Şehrimiz kadim bir tarihe sahip ve bu tarihe bağlı olarak da tarihi yapı stoğumuz fazla. Şehrimizdeki tüm tarihi yapılar ile ilgili bir envanterimiz ve projemiz var. Restorasyon ve aslına uygun yapım çalışmalarına ağırlık verdik. Arslanbey Konağı, Hasan Kocabaş Konağı, Kocabaş Gastronomi Merkezi, Kadıoğlu Konağı, Hayri Gül evleri için hazırladığımız projeler hızla ilerliyor. Tabi bu alanlardaki çalışmaların tamamlanmasının ardından turizm için katma değer oluşturmak da önemli. Bu yönde de bir planlama yaptık. Tüm tarihi yapıları şehrin kültürünü, gastronomisini tanıtma amaçlı kullanacağız. Bu çalışmalarımız içerisinde butik otel olarak kullanacağımız yapılar da var. Bu çalışmalarımızın şehir turizmine önemli katkılar sağlayacağını düşünüyorum.”

Ulaşım Yatırımları Artarak Devam Ediyor

“Şehrimiz coğrafi açıdan çok önemli bir konumda. Bildiğiniz üzere geçtiğimiz yıllarda Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın katılımıyla Edebiyat Yolu’muzu hizmete açtık. Cumhuriyet tarihinin çok önemli projelerinden biri. Orta Karadeniz ve İç Anadolu Bölgesi'ni Akdeniz Limanlarına bağlayan Edebiyat Yolu, şehrimizin stratejik konumunun da bir göstergesi. Biz de Büyükşehir Belediyesi olarak şehir için yollarımızda standardı yüksek çalışmalar gerçekleştiriyoruz. Tevfik Kadıoğlu Köprülü Kavşak, Güney Bağlantı Yolu, İmran Kılıç Bulvarı ve Köprüsü hayata geçirdiğimiz ulaşım yatırımlarımızdan sadece birkaçı. Hemşehrilerimize zaman ve yakıt tasarrufu sağlayan, konforu yüksek, raylı ulaşım sistemlerine de uygun yol yatırımlarımızı sunmaya devam edeceğiz.”

Yeşil Şehir Kahramanmaraş

Büyükşehir Belediyesi tarafından hayata geçirilen yeşil alan çalışmalarına da dikkat çeken Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, “Hedefimiz tüm vatandaşlarımızın kolay bir şekilde ulaşabileceği, standardı yüksek yeşil alan oluşturma. Bununla ilgili imar hazırlıklarımız da tamamlandı. Biz, bugün sağlam adımlar atarak gelecek nesillere daha yaşanabilir bir Kahramanmaraş bırakmayı hedefliyoruz. Bu kapsamda hayata geçirdiğimiz Kılavuzlu Millet Bahçesi, şehrimizin en büyük yeşil alanı oluyor. Çalışmalarımız tamamlanmak üzere. Yine ilçelerimizde oluşturduğumuz millet bahçelerinin yanı sıra şehir merkezinde de Kuzey Park, Yamaçtepe Park, Senem Ayşe Millet Bahçesi vatandaşlarımızın keyifli vakit geçirebilecekleri yeşil alanlar olacak” diye konuştu.

Türkiye’de İlk…

Ağaçlandırma Master Planı

Kahramanmaraş’ın ‘Ağaçlandırma Master Plan’ çalışması başlatan Türkiye’deki ilk şehir olduğunu da açıklamalarına ekleyen Başkan Hayrettin Güngör, “Mevcut ağaç popülasyonunu korumak ve daha sürdürülebilir kılma hedefiyle yeni bir süreç başlattık. Ekiplerimiz Kahramanmaraş Ağaçlandırma Master Planı hazırlıklarını sürdürüyor. Hedefimiz küresel ısınmanın etkisini her geçen gün artırdığı çağımızda hem şehrimizin yeşil koridorlarını muhafaza edip artırmak hem de bu koridorlarda en verimli bakım ve sulama yöntemlerini kullanmak. Tüm paydaşlarımızla hayata geçireceğimiz bu planla da Kahramanmaraş Türkiye’ye örnek olacak.”

Altyapıya 100 Milyon Euro’luk Dev Kaynak

Şehrin gelişimi için altyapı yatırımlarına da ağırlık verildiğini belirten Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, “Altyapı anlamında yetersizliğimiz var. Gerek şehir merkezi gerekse ilçelerimizde içmesuyu ve kanalizasyon altyapımızın yenilenmesi gerekiyor. Bu çalışmalarla ilgili Avrupa Birliği’nden bir fon bulduk. Ve bu kaynağı tamamen şehrimizin altyapısı için harcıyoruz. Yeni içmesuyu, kanalizasyon ve yağmursuyu hatları, atıksu arıtma tesisleri ve katık atık bertaraf tesisi inşa ediyoruz. Evet, yaşayan şehirlerde altyapı projelerini hayata geçirmek çok zahmetli süreçler ama hemşehrilerimizin sağduyusuyla bu projeleri de bir bir tamamlıyoruz. Doğa bize emanet, çevre bize emanet. Biz Kahramanmaraş’ı en güzel haliyle gelecek nesillere bırakmak için çalışıyoruz” dedi.

6 Yeni Atıksu Arıtma Tesisi

Başkan Güngör: “Büyükşehir Belediyesi olarak ilçelerimizin atıksu sorununu çözme hedefiyle yeni tesisler inşa ediyoruz. Baktığımız zaman Elbistan, Ceyhan Nehri’nin doğduğu ilçemiz. Burada atıksu sorunumuz vardı. 350 Milyon TL’yi aşan bir yatırımla ilçemize Atıksu Arıtma Tesisi inşa ettik. Çalışmamız bitti, testler sürüyor. Nurhak ilçemizde yeni atıksu arıtma tesisimizin yapımına başladık. İnşallah bu yıl içerisinde bu süreci de tamamlayacağız. Yine

Çağlayancerit, Göksun, Andırın ve Ekinözü ilçelerimizde de bu yıl toplamda 4 atıksu arıtma tesisinin yapımına başlamış olacağız. Bu projeleri ilçemizin doğal güzelliklerinin korunması, doğanın korunması için çok önemli buluyoruz.”

Doğa Turizminde Yeni Rota Kahramanmaraş

Pandemiyle birlikte vatandaşların gündemine giren Doğa Turizmi için Kahramanmaraş’ın çok önemli rotalara sahip olduğunu belirten Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, alanlarda altyapı geliştirme çalışmalarının sürdüğünü ifade etti. Başkan Güngör: “Kahramanmaraş Doğa Turizmi açısından çok önemli güzelliklere sahip. 300’den 3 binlere çıkan rakım farkları bu doğal güzellikleri çok da çeşitlendirmiş. Biz de Büyükşehir Belediyesi olarak bu turizm alanlarının yeterliliğini üst seviyelere çıkarma hedefiyle projeler hazırladık. Yeşilgöz, Türkiye’nin hatta dünyanın en önemli obruklarından biri. İlk etapta bölgeye ulaşım sağlayan yolu genişlettik. Ardından alanda çevre düzenleme çalışmamızı hayata geçirdik. Tamamen doğal malzemeler kullanarak gerçekleştirdiğimiz çalışma vatandaşlarımızın da büyük beğenisini kazandı. Şimdi de ikinci etap çalışmalarımız kapsamında bölgeye bir yeme içme mekanı kazandırıyoruz. Yeşilgöz ismiyle markalaştıracağımız bu alan, dünyada konuşulur hale gelecek.”

Ali Kayası Turizme Kazandırılıyor

“Ali Kayası, güçlü hikayesiyle şehrimizin önemli bir değeri. Doğa turizmine ilgi duyan misafirlerin de uğrak noktalarından biri. Menzelet Barajı ile bütünleşen bölge, eşsiz bir doğal güzellik seyri sunuyor. Bölge için hazırlıklarımızı yaptık. İlk etapta Ali Kayası’na ulaşım sağlayan 20 kilometrelik bir yol açtık. Bu alanların ulaşılabilir olması da çok önemli. Ardından Ali Kayası için hazırladığımız Cam Teras projemizin temelini attık. Manzarasıyla Türkiye’nin hatta dünyanın en önemli cam teraslarından biri olacak. Bölge yürüyüş yolları, kafeterya ve restoranıyla ziyaretçilerini ağırlayacak. Bu projemizi Haziran ayına kadar tamamlamayı hedefliyoruz.”

Fırnız Vadisi Hayat Bulacak

“Şehrimizin doğal güzelliklerinden biri de Fırnız Vadisi. Tabi bu bölge çevre şehirlerimizin de yoğun rağbet gösterdiği bir alan. Bölgenin mülkiyeti Tarım ve Orman Bakanlığımızda. Biz alanla ilgili tahsis talebimizi ilettik. Bu yönde olumlu giden bir süreç var. İnşallah bu tahsisi alır almaz, bölgedeki işletmecilerimizin de mağdur olmayacağı bir uygulamayı hayata geçireceğiz. Yeni alanları, yürüyüş yolları, tesis kapasitesi ve yolları ile bölge daha cazip bir hale gelecek. Bu bölge de şehrimizin turizm potansiyeline ciddi katkı sağlayacak.”

Kaplıcalar Dünyaya Açılacak

“Şehrimizin en önemli turizm rotalarından bir de Ilıca. Bölge sahip olduğu termal kaynaklarla bölgedeki hemşehrilerimize ve çevre şehirlere hizmet veriyor. Biz bölgenin iddiası ve potansiyelini ortaya kayacak iki proje hazırladık. Bölgede, Büyükşehir Belediyemize ait bir tesis vardı. İlk etapta bu tesisi yeniliyoruz. Yine ardından da bölgeye bir kongre merkezi ve otel inşa edeceğiz. Ulusal ve uluslararası ölçekte organizasyonlara ev sahipliği yapacak bu tesisle, Ilıcamızı dünyaya duyuracağız.”

Bölgenin Yeni Yıldızı Yedikuyular Kayak Merkezi

Kış turizminde Akdeniz Bölgesi’nin en önemli şehri olan Kahramanmaraş, Yedikuyular Kayak Merkezi ile dünyaya açılmayı planlıyor. Bölgenin altyapı yeterliliğinin önemli ölçüde sağlandığını belirten Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, planlanan projeler ile ilgili açıklamalarda bulundu. Başkan Güngör, “Yedikuyular Kayak Merkezi, Türkiye’de şehir merkezine en yakın tesislerden biri. Şehir merkezinden 10 dakikalık bir mesafede yer alan tesisimizin yolunu tamamen yeniledik. Bölgedeki içmesuyu sorunumuzu da altyapı çalışmamızla uzun vadede çözdük. Bölgeye bir bedesten inşa ettik. Yap işlet devret modeliyle bölgede bungalov evler inşa ettik. Tesisimizde artık konaklama hizmeti de vermeye başladık. Pist genişletmeleri ve çeşitliliğini tamamladık. İnşallah bu sezonda misafirlerimize daha kaliteli hizmet sağlayacağız. Bölgenin Master Planı’nı da hazırladık. Önümüzdeki yıllar için otel planımız da var. Bölgede bu yıl Kar Voleybolu Dünya Şampiyonası’na da ev sahipliği yapacağız. Hedefimiz Yedikuyular Kayak Merkezi’mizi hem Türkiye’de hem de dünyada önemli bir tesis konumuna getirmek” diye konuştu.

Spor Şehri Kahramanmaraş

Büyükşehir Belediyesi’nin yeni yılda önemli spor projeleriyle adından söz ettireceğini de açıklamalarına ekleyen Başkan Hayrettin Güngör, “Kahramanmaraşımız çok önemli bir spor şehri. Bu alanda da kapasitemizi her geçen gün artırıyoruz. Şehrimiz uluslararası müsabakalarla gündeme gelmeye devam ediyor. Büyükşehir Belediyesi olarak tesisleşme noktasında da önemli bir adım atıyoruz. Şehrimizde eksikliği hissedilen Tam Olimpik Yüzme Havuzu projesini hayata geçiriyoruz. 23 Ocak’ta ihalemiz var. İnşallah gerçekleştirilecek ihalemizin ardından da yüksek standartlı bir tesisi şehrimize kazandırmış olacağız” dedi.

Şehir Yeni Stadyumuna Kavuşuyor

Yeni stadyum çalışmaları ile ilgili de açıklamalarda bulunan Başkan Hayrettin Güngör, “Şehrimizde bulunan iki stadyum da depremsellik standartlarını taşımıyordu. Gençlik ve Spor Bakanlığımızla durumu paylaştık ve bir proje hazırladık. Yeni stadyumumuzu eski Hanefi Mahçiçek Stadyumu’nun bulunduğu alana inşa ediyoruz. Projemizin 1 Şubat’ta ihalesine çıkıyoruz. UEFA standartlarında yaşayan bir spor kompleksini şehrimize kazandırıyoruz. Teknik donanımı ve erişilebilirliğiyle Türkiye’de örnek tesislerden biri olacak. Bu projemizin hemşehrilerimize ve şehrimize hayırlı olmasını diliyorum” ifadelerini kullandı.

Şiir ve Edebiyatın Başkenti Kahramanmaraş

Kahramanmaraş’ın şiir ve edebiyatta önemli bir birikime sahip olduğunu ve bu birikimi uluslararası platformlarda duyurmak için önemli bir gayret içerisinde olduklarını da açıklamalarına ekleyen Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, “Kahramanmaraş’ımız 7 güzel adamın şehri. Şiir ve edebiyat alanında şehrimizde önemli bir birikim var. Bu kapsamda biz şehrimize yakışır bir şekilde kültür sanat etkinlikleri düzenlemeye başladık. Her ay düzenli olarak tiyatro, konferans, konser, panel ve söyleşi gibi programları hemşehrilerimizle buluşturuyoruz. Şehrimizin söz varlığını uluslararası boyuta taşımak için son 3 yıldır Şiir ve Edebiyat Günleri düzenliyoruz. Aynı zamanda Kahramanmaraş’ımızı UNESCO Yaratıcı Şehirler ağına dahil etmek için de bir süreç başlatmıştık. Geçtiğimiz yıl yedek listede yer aldık. İnşallah Kahramanmaraş’ımızı şiir ve edebiyat alanında UNESCO listesine dahil ederek, bu alandaki tanınırlığımızı daha da artırmış olacağız” dedi.

Gıda Üretiminde Marka Şehir Hedefi

Büyükşehir Belediyesi’nin öncülüğünde 7 müteşebbis kurum tarafından desteklenen Gıda İhtisas OSB projesinde de sona gelindi. 1 Milyar TL’yi aşan yatırım ve 5 binin üzerinde istihdamın ön görüldüğü projeyle tarım ürünlerinin markalaşması yolunda önemli bir adım atılacağını belirten Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, “Şehrimizin gıda ürünleri üretiminde önemli bir potansiyeli var. Biz bu potansiyeli daha sürdürülebilir ve katma değeri daha yüksek bir hale getirmek için Gıda İhtisas Organize Sanayi Bölgesi çalışmalarımıza başlamıştık. Hamdolsun önemli bir aşama kat ettik. Türkoğlu ilçemizin Çobantepe mevkiinde konumlanacak yeni OSB ile yurt içi ve yurt dışı gıda piyasalarına ürünlerimizin markalaştırılarak arz edilmesini hedefliyoruz. Tabi bu yatırımımızla gıda ürünlerimize yönelik ar-ge çalışmalarımızı da artırmış olacağız. 1 Milyar TL’nin üzerinde bir yatırım ve 5 binin üzerinde yeni istihdam öngörüyoruz. Şehrimiz için çok değerli bir proje. Hayırlı uğurlu olsun” diye konuştu.

Şehir Hayvancılıkta Lokomotif Olma Yolunda

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi’nin yerel kalkınma odaklı projelerinden biri de Elbistan Besi İhtisas Organize Sanayi Bölgesi. Bu çalışmada da önemli adımların atıldığını belirten Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, “Yerel kalkınmaya büyük önem veriyoruz. Bu kapsamda Elbistan ilçemizde Tarıma Dayalı Besi İhtisas Organize Sanayi Bölgesi projemizi başlattık. Kahramanmaraş’ımız hayvancılık alanında da önemli bir konuma sahip. Bu potansiyeli daha da artırmak, şehrimizi beside ilk sıralara taşımak için bu projemizi başlattık. 60 binin üzerinde büyükbaş hayvan kapasitesine sahip olacak OSB’de yem fabrikaları, deri işleme atölyeleri ve mezbahaneler yer alacak. 300’ün üzerinde yatırımcıya 1 Milyar TL’yi aşan yatırım imkanı sağlanacak. Yine bölge için 5 binin üzerinde bir istihdam oluşacak. Bu projemizle Kahramanmaraş’ımız besi alanında bölgede en önemli şehirlerden biri olacak” dedi.

Toplu Taşımada Kahramanmaraş Modeli

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi’nin hayata geçirdiği çalışmayla toplu taşımada hem esnaf hem de vatandaşlar destekleniyor. Sürdürülen model ile ilgili açıklamalarda bulunan Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, “Büyükşehir Belediyesi olarak toplu taşıma esnafımızı Pandeminin ilk gününden itibaren desteklemeye devam ediyoruz. Oluşturduğumuz Kahramanmaraş Modeli ile hem esnafın aylık zararını karşılıyor hem de araç başı en az 16 bin TL ilave destekte bulunuyoruz. Esnafımıza destek olduğumuz bu çalışmayla hemşehrilerimizin de toplu taşımayı daha ucuz kullanmalarını sağlıyoruz. Toplu taşıma modelimiz, Türkiye genelindeki sektör temsilcilerinin de beğenisini kazanıyor. Biz Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi olarak daima esnafımızın yanındayız. Hemşehrilerimizin de toplu taşımadan daha uygun fiyatlarla yararlanmaları için desteklerimizi artırarak sürdüreceğiz” diye konuştu.

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