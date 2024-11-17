Kent Treyler Satış Merkezi’nin açılışı gerçekleştirildi

MUHAMMET YİĞİTOĞLU / KONYA

Aliya İzzet Begoviç Caddesi’nde yer alan Kent Treyler Satış Merkezi’nin açılışına çok sayıda davetli katıldı. Kent Treyler Sahipleri Mehmet Ateş ve Mustafa Renkliçakıl, açılışta misafirler ile yakından ilgilendi.

“Müşterilerimizde güven inşa ettik”

Ürünler hakkında bilgiler veren Mehmet Ateş, sektördeki tecrübelerini büyük bir satış yeri ile taçlandırdıklarını belirterek, “Treyler sektöründe uzun yıllardır büyük firmalarda hizmet veriyorduk. Edindiğimiz tecrübeyle yola çıkarak Kent Treyleri kurduk. Şehrimizin önemli akslarından olan Aliya İzzet Begoviç Caddesi’nde 12 bin metrekarelik satış merkezimizi açtık. Burada 2. el tüm model dorse ve tanker satışı yapıyoruz. Aynı zamanda ülkemin önemli üreticilerinden Fesan’ın da bayiliğini yapmaktayız. Açıldığımız günden bu yana büyük teveccüh gördük. Müşterilerimizde büyük bir güven inşaa etmişiz. Onu burada yaşadık. Ortağım Mustafa Renkliçakıl bey ile sektörümüze ve müşterilerimize burada hizmet vermeye devam edeceğiz. Bugün de açılışımıza katılan değerli üreticilerimize, müşterilerimize ve tüm dostlarımıza teşekkür ederim” dedi.

Yapılan dua ve kesilen kurban ile Kent Treyler hizmete girdi. Davetliler işletme sahipleri Mehmet Ateş ve Mustafa Renkliçakıl’ı tebrik ederek, hayırlı olsun dileklerini iletti.